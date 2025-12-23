Η ποδηλατική ομάδα SC Padovani Polo στην Ιταλία πραγματοποιούσε τη καθιερωμένη προπόνηση της στην κοιλάδα Adige, όταν οι αθλητές της δέχθηκαν πυροβολισμούς από διερχόμενο οδηγό.

Κανείς δεν τραυματίστηκε από το αιφνιδιαστικό αυτό γεγονός. Η ποδηλατική ομάδα μοιράστηκε βίντεο του περιστατικού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από τα στιγμιότυπα φαίνεται ένα σκούρο BMW να πλησιάζει την ομάδα των ποδηλατών, να κατεβάζει το παράθυρο και να πυροβολεί δύο φορές τους αθλητές.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Οι ποδηλάτες κατάφεραν να αποφύγουν τις σφαίρες και ο οδηγός του αυτοκίνητου τράπηκε σε φυγή.

Ο διευθυντής της ομάδας, Galdino Peruzzo, σοκαρισμένος από το περιστατικό είπε: «Είμαστε ανακουφισμένοι που όλα τα παιδιά είναι ασφαλή μετά από αυτό που συνέβη χθες. Πρόκειται για ένα τρομερό γεγονός και ελπίζουμε να μην ξανασυμβεί ποτέ. Ο δρόμος είναι το πεδίο προπόνησης των αθλητών μας και ως σύλλογος έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εγγυηθούμε την ασφάλειά τους».

Σημειώνεται μάλιστα ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. «Αυτό που συνέβη χθες στο Val d’Adige δεν είναι το μόνο περιστατικό επιθετικής συμπεριφοράς από οδηγούς αυτοκινήτων εναντίον ποδηλατών της Padovani. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο ο Marco Palomba χτυπήθηκε επίσης από έναν οδηγό που έφυγε χωρίς να σταματήσει».

Τέλος, η ομάδα τονίζει πως έχει λάβει εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας:

«Δεν είναι τυχαίο ότι μεταφέραμε τη βάση προπόνησής μας στην κοιλάδα Adige, επιλέγοντας έναν ομαλό και σχετικά πλατύ δρόμο που δεν έχει έντονη κυκλοφορία τα Σάββατα. Οι αθλητές μας φορούν ρούχα υψηλής ορατότητας και έχουν φώτα στα ποδήλατά τους για να τους βλέπουν οι οδηγοί».

Πηγή: La Reppublica