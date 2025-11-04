Μια φρικιαστική υπόθεση αποκαλύφθηκε στην Καλιφόρνια με θύμα ένα 8χρονο παιδί. Το μικρό αγοράκι δολοφονήθηκε από τους ίδιους τους γονείς και τη γιαγιά του.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με την δολοφονία του Isaiah σοκάρουν. Το πτώμα του βρέθηκε μέσα σε ένα διαμέρισμα και συγκεκριμένα μέσα σε ένα ψυγείο στην Καλιφόρνια την περασμένη Τρίτη. Κάτοικος του συγκροτήματος Lynwood κάλεσε την αστυνομία ζητώντας τους να διενεργήσουν έλεγχο των ενοίκων του σπιτιού.

Η μητέρα και ο πατέρας του 8χρονου Isaiah, η Destiny Harrison και ο Daniel Monzon, μαζί με την 45χρονη γιαγιά του από την πλευρά του πατέρα του, Ana Carcamo Zarceno, κατηγορούνται για φόνο, βασανιστήρια και κακοποίηση του παιδιού που το οδήγησε σε θάνατο. Οι γονείς και η γιαγιά κατηγορούνται για εκούσια βλάβη στο μικρό αγόρι, η οποία οδήγησε στον θάνατό του.

Ο Εισαγγελέας της Κομητείας του Λος Άντζελες, Νέιθαν Τζ. Χόχμαν, δήλωσε: «Η φρικτή κακοποίηση που υπέστη το παιδί επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι έγινε στα χέρια ανθρώπων που ήταν προορισμένοι να τον αγαπήσουν και να τον προστατεύσουν».

Η αστυνομία μέσα από έρευνα διαπίστωσε ότι ο Isaiah αντιμετώπισε συνεχή κακοποίηση «για μεγάλο χρονικό διάστημα». Το παιδί φέρεται να «υπέκυψε στα τραύματά του» στις 24 Οκτωβρίου. «Το σώμα του βρέθηκε μέρες αργότερα σε ένα ψυγείο γεμάτο με πάγο», ανέφερε το γραφείο του εισαγγελέα σε δελτίο τύπου.

Η επίσημη αιτία θανάτου του δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί. Τρία ακόμα παιδιά ηλικίας 16, 13 και εννέα μηνών ζούσαν στο διαμέρισμα στο Λίνγουντ όπου βρέθηκε το σώμα του αδικοχαμένου παιδιού.

Τα παιδιά απομακρύνθηκαν από το σπίτι και τέθηκαν υπό προστατευτική φύλαξη από το Τμήμα Υπηρεσιών για Παιδιά και Οικογένεια της Κομητείας του Λος Άντζελες.

Η μητέρα και ο πατέρας του μικρού Isaiah, η 25χρονη Destiny Harrison και ο Daniel Monzon, μαζί με την γιαγιά του, Ana Carcamo Zarceno, 45 ετών, κατηγορούνται για φόνο, βασανιστήρια και κακοποίηση παιδιού που οδήγησε σε θάνατο.

Πηγή: Daily Mail