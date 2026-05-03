«Καθάρισα την τιμή μου», φώναξε η Μενεξέ Κ., αφού δολοφόνησε τη νύφη της το μεσημέρι του Σαββάτου στην Κωνσταντινούπολη. Η 58χρονη πυροβόλησε δύο φορές στο κεφάλι την 25χρονη Μπουρσίν Σαχίν επειδή πίστευε πως απατάει τον γιο της.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αμέσως μετά τη δολοφονία, η 58χρονη Μενεξέ βγήκε στο μπαλκόνι του σπιτιού της και φώναζε «σκότωσα τη νύφη μου, καθάρισα την τιμή μου». Έπειτα υπομονετικά περίμενε τις Αρχές να την συλλάβουν, κάνοντας τσιγάρο.

Η στιγμή της σύλληψης της 58χρονης:

Ειδικότερα, η Μενεξέ αφαίρεσε τη ζωή της νύφης της, γιατί υποπτευόταν ότι η 25χρονη απατούσε τον γιο της, με τον οποίο έχουν δύο παιδιά και είναι στη φυλακή τα τελευταία έξι χρόνια.

«Πώς τολμάς να τον απατάς; Ο γιος μου είναι στη φυλακή, δεν ντρέπεσαι;»

Η Μενεξέ είπε στους αστυνομικούς ότι τσακώθηκαν άγρια με την 25χρονη και της είπε «πώς τολμάς να απατάς τον γιο μου; Ο γιος μου είναι στη φυλακή, δεν ντρέπεσαι;». Η Μπουρσίν, σύμφωνα με την απολογία της δράστιδος, την αψήφισε. Τότε ήταν που η 58χρονη θόλωσε, πήρε ένα όπλο και την πυροβόλησε δύο φορές στο κεφάλι.

Η 58χρονη είπε ακόμη στους αστυνομικούς ότι είχε ανακαλύψει μηνύματα της νύφης της που ενίσχυσαν τις υποψίες της. Σημειώνεται πως η Μενεξέ, είχε εκτίσει στο παρελθόν ποινή 6 ετών και 8 μηνών για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.

Πηγή: Hurriyet