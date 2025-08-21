Σοκ προκαλεί η οικογενειακή τραγωδία που εκτυλίχθηκε στο Νιου Χάμσαϊρ των ΗΠΑ, όταν μια 34χρονη γυναίκα φέρεται να σκότωσε τον σύζυγό της και τα δύο ανήλικα παιδιά τους, προτού στρέψει το όπλο στον εαυτό της.

Η Έμιλι Λονγκ, εντοπίστηκε νεκρή από πυροβολισμό στο κεφάλι, έχοντας προηγουμένως δολοφονήσει τον 48χρονο σύζυγό της, Ράιαν Λονγκ, καθώς και τους δύο γιους τους, ηλικίας 8 και 6 ετών.

Σύμφωνα με τις Αρχές, όλα τα θύματα φέρουν τραύματα από πυροβόλο όπλο, ενώ ο σύζυγός της φέρεται να δέχθηκε πολλαπλούς πυροβολισμούς.

On Aug. 18, 2025, a depressed 34-yr-old mother shot and killed her terminally-ill husband and 2 young children at home, then fatally shot herself (Madbury, N.H.): 💔💔💔 #GunsDontMakeUsSaferhttps://t.co/RSNJDnpism pic.twitter.com/8ENibRQ1Ih — DomesticGunViolence 🟧 (@DomesticGun) August 21, 2025

Το μοναδικό παιδί της οικογένειας που επέζησε είναι το τρίτο παιδί της οικογένειας, ένα αγοράκι τριών ετών, το οποίο βρέθηκε ζωντανό μέσα στο σπίτι και βρίσκεται υπό τη φροντίδα και την επιτήρηση, συγγενών.

Ο Ράιαν Λονγκ έπασχε από γλοιοβλάστωμα – μια ιδιαίτερα επιθετική και ανίατη μορφή καρκίνου του εγκεφάλου.

Η σύζυγός του, σύμφωνα με το προφίλ της στο LinkedIn, εργαζόταν ως διευθύντρια σε αλυσίδα εστιατορίων και φαινόταν να επωμίζεται εξ ολοκλήρου τη φροντίδα του ασθενούς συζύγου της και των τριών παιδιών τους.

Δύο ημέρες πριν από την τραγωδία, η 34χρονη ανήρτησε βίντεο στο TikTok, όπου εξομολογούνταν τη βαθιά κατάθλιψη που βίωνε και την πίεση που αισθανόταν, προσπαθώντας να διατηρήσει την “ομαλότητα” μέσα στην οικογένεια.

Δύο ημέρες πριν το φονικό, μιλούσε στο TikTok για την κατάθλιψή από την οποία έπασχε

«Ήμουν πολύ καταθλιπτική και κλεισμένη στον εαυτό μου.

Ήθελα μόνο να είμαι με τα παιδιά μου και τον σύζυγό μου.

Αλλά αποφάσισα να κάνω μια αλλαγή και να το παλέψω για την οικογένειά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά στο βίντεο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί επίσημη εξήγηση για το τι όπλισε το χέρι της Έμιλι Λονγκ, ωστόσο η τραγική υπόθεση εγείρει ερωτήματα για την ψυχική υγεία των φροντιστών βαριά ασθενών, καθώς και για την απουσία κοινωνικής και ψυχολογικής στήριξης.