Έντονες είναι οι αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η υπόθεση της influencer Madeline Lawrence στα social media.

H Lawrence φοράει ειδικά κράνη στα μωρά της για 23 ώρες την ημέρα με σκοπό να διορθώσει την πλαγιοκεφαλία. Παρά τα επικριτικά σχόλια, εκείνη επιμένει ότι ακολουθεί τις οδηγίες του γιατρού.

Η 32χρονη από τη Γιούτα προσπαθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που έχουν τα παιδάκια της. Τα κράνη αυτά είναι 3D και κοστίζουν 700 δολάρια.

«Τα μωρά φορούν τα κράνη τους 23 ώρες την ημέρα, γιατί αυτό ακριβώς μας συνέστησε ο παιδίατρος», δήλωσε η Lawrence στη New York Post. «Στην αρχή κάναμε μία ώρα με το κράνος και μία ώρα χωρίς, για να συνηθίσουν».

«Η κόρη μου ξεκίνησε με 14 χιλιοστά ασυμμετρίας και μετά από έξι εβδομάδες χρήσης του κράνους έπεσε στα 3,75 χιλιοστά».

Τα δίδυμα της influencer ανήκουν στο 1 στα 8 παιδιά, τα οποία είναι υγιή, αλλά παρουσιάζουν πλαγιοκεφαλία, ουσιαστικά τα παιδιά της έχουν επίπεδο κεφάλι, σύμφωνα με την έρευνα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και του Συστήματος Υγείας του Πανεπιστημίου του Ιλινόις στο Σικάγο.

Αυτή η πάθηση δεν επηρεάζει ούτε τη νοημοσύνη των παιδιών , ούτε την ανάπτυξη του εγκεφάλου, παρά την παραμόρφωση του κρανίου.

Στις πολύ σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει μετατόπιση του αυτιού ή να οδηγήσει σε ασυμμετρία στο πρόσωπο, τον λαιμό ή τη γνάθο.

Συνήθως αυτή η πάθηση προκαλείται από τον τοκετό ή και περίεργες εγκυμοσύνες και αντιμετωπίζεται με θεραπεία με κράνος, η οποία μπορεί να κοστίσει στις οικογένειες από 1.495 έως 5.195 δολάρια (χωρίς ασφάλιση), ανάλογα με το πόσο νωρίς ξεκινά η θεραπεία στη ζωή του βρέφους.

Η influencer αναφέρει ότι τα μωρά της έλαβαν τη σχετική σύσταση στους τέσσερις μήνες.

Σύμφωνα με την ίδια, ο γιατρός πρότεινε να περιμένουν μέχρι να αποκτήσουν αρκετή δύναμη στον αυχένα ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν το βοήθημα πριν τοποθετηθεί στα εύθραυστα κεφαλάκια τους.

Ωστόσο, οι επικριτές σχολιάζουν ασταμάτητα, «Οι 23 ώρες είναι τρέλα», «Δεν θα καταλάβω ποτέ αυτά τα κράνη για μωρά. Είναι περιττά», «Τόσο λυπηρό. Μην χρησιμοποιείτε κράνος, έλεος».

