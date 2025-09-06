Τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε στις 22 Αυγούστου στη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, όταν η 23χρονη Ουκρανή πρόσφυγας Ιρίνα Ζαρούτσκαγια, δέχθηκε φονική επίθεση με μαχαίρι μέσα σε βαγόνι του μετρό.

Ο δράστης, ο 34χρονος ΝτεΚάρλος Μπράουν, φέρεται να επιτέθηκε αναίτια στο θύμα, μαχαιρώνοντάς την επανειλημμένα στον λαιμό.

Η νεαρή γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της, λίγη ώρα αργότερα, λόγω ακατάσχετης αιμορραγίας.

 

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, τραυματίστηκαν επίσης τρεις ακόμη επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο.

Ο δράστης τραυματίστηκε και αυτός, ωστόσο η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία.

Αυτή τη στιγμή κρατείται από τις Αρχές.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Μπράουν είναι άστεγος και άνεργος, με βαρύ ποινικό μητρώο, έχοντας εκτίσει ποινή πέντε ετών για ένοπλη ληστεία, και έχοντας συλληφθεί στο παρελθόν για κλοπές και απειλές.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας παρακολουθεί στενά την υπόθεση και βρίσκεται σε επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές, τους ντετέκτιβ και την οικογένεια του θύματος.

