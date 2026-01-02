Η είδηση του θανάτου της Βικτόριας Τζόουνς, κόρης του γνωστού ηθοποιού Τόμι Λι Τζόουνς, σόκαρε τους θαυμαστές και τη βιομηχανία του κινηματογράφου. Η 34χρονη βρέθηκε νεκρή το πρωί της Πρωτοχρονιάς (01/01/2026), στο δωμάτιό της στο ξενοδοχείο Fairmont Hotel του Σαν Φρανσίσκο. Η είδηση δημοσιοποιήθηκε όταν το ξενοδοχείο κάλεσε ιατρική βοήθεια για περιστατικό έκτακτης ανάγκης, όμως παρά τις προσπάθειες διάσωσης της, η Βικτόρια έχασε τη μάχη με τη ζωή.

Ακόμα δεν έχει δημοσιοποιηθεί η αιτία του θανάτου της, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα του Σαν Φρανσίσκο. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν, ότι το προσωπικό του ασθενοφόρου προχώρησε σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (CPR), αλλά δυστυχώς δεν υπήρξε αποτέλεσμα.

Tommy Lee Jones’ daughter, Victoria, 34, found dead at San Francisco hotel on New Year’s Day https://t.co/RjX7uHQ32j pic.twitter.com/D7B1tRjKtv — Page Six (@PageSix) January 2, 2026

Η Βικτόρια Τζόουνς ήταν γνωστή στο κοινό, κυρίως για την εμφάνισή της σε διάφορα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά έργα. Ήταν η κόρη του Τόμι Λι Τζόουνς και της δεύτερης συζύγου του, Κίμπερλι Κλάφλεϊ. Οι γονείς της ήταν παντρεμένοι από το 1981 έως το 1996 και απέκτησαν δύο παιδιά: τη Βικτόρια και τον Όστιν, που σήμερα είναι 43 ετών.

Η Βικτόρια είχε εκφράσει από νωρίς το ενδιαφέρον της για τον κόσμο του θεάματος, και συμμετείχε σε αρκετές παραγωγές. Ήταν μέλος του καστ της ταινίας Men in Black II, και εμφανίστηκε σε τηλεοπτικές σειρές όπως το One Tree Hill. Το 2005, έπαιξε στην ταινία The Three Burials of Melquiades Estrada, η οποία σκηνοθετήθηκε από τον ίδιο τον πατέρα της.

Παρά τις πρώιμες επιτυχίες της στο χώρο της υποκριτικής, απείχε εδώ και καιρό από τον κόσμο του θεάματος, και περιοριζόταν σε δημόσιες εμφανίσεις δίπλα στον πατέρα της σε κοσμικές εκδηλώσεις.

Η σχέση του Τόμι Λι Τζόουνς με την κόρη του ήταν στενή και τρυφερή. Σε παλαιότερη συνέντευξή του το 2006, είχε δηλώσει πως η Βικτόρια ήταν εξαιρετική ηθοποιός και είχε ιδιαίτερη αγάπη για την ισπανική γλώσσα. «Μιλάει άπταιστα ισπανικά και είναι καλή ηθοποιός», είχε πει τότε ο Τόμι Λι Τζόουνς.

Ο θάνατος της Βικτόριας αποτελεί πλήγμα για την οικογένεια, τους φίλους της και τους θαυμαστές της.

Πηγή: TMZ