Μια υπόθεση που συγκλόνισε τις Ηνωμένες Πολιτείες, επανέρχεται στο προσκήνιο, με τη δημοσιοποίηση μιας φωτογραφίας, που αποτυπώνει τις τελευταίες στιγμές της 7χρονης Athena Strand, πριν από τον τραγικό θάνατο της. Η εικόνα, που παρουσιάστηκε στο δικαστήριο, δείχνει το παιδί μέσα στο όχημα του οδηγού διανομών, λίγα λεπτά πριν , σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές, δολοφονηθεί.

Ο κατηγορούμενος, πρώην οδηγός διανομών, στην εταιρεία Fedex ηλικίας 34 ετών, παραδέχτηκε ενώπιον του δικαστηρίου την ενοχή του για την ανθρωποκτονία εκ προμελέτης, προκαλώντας σοκ στην αίθουσα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο δράστης χτύπησε κατά λάθος το παιδί με το όχημά του κατά τη διάρκεια παράδοσης στο σπίτι του πατέρα της. Αντί να ζητήσει βοήθεια, πανικοβλήθηκε, την έβαλε στο βαν και τελικά την στραγγάλισε, επιχειρώντας να καλύψει τα ίχνη του. Η μικρή Athena είχε μεταβεί στο σπίτι του πατέρα της για να περάσει την περίοδο των εορτών, και όπως αποκαλύφθηκε, περίμενε με ανυπομονησία το χριστουγεννιάτικο δώρο της: ένα πακέτο που θα παρέδιδε ο ίδιος ο άνθρωπος που της στέρησε τη ζωή.

Η εξαφάνισή της κινητοποίησε άμεσα τις Αρχές και την τοπική κοινωνία. Περισσότεροι από 300 πολίτες συμμετείχαν στις έρευνες, σε μια υπεράνθρωπη προσπάθεια εντοπισμού της. Ωστόσο, δύο ημέρες αργότερα, το άψυχο σώμα της βρέθηκε σε κοντινή απόσταση, από το σπίτι της οικογένειας.

Συγκλονιστική ήταν και η κατάθεση της μητριάς της, η οποία περιέγραψε τη στιγμή που αντιλήφθηκε ότι το παιδί είχε εξαφανιστεί. Όπως είπε, αρχικά πίστεψε πως το κορίτσι απλώς κρυβόταν για να παίξει, μέχρι που ένα πακέτο με κούκλες τύπου Barbie, βρέθηκε παρατημένο μπροστά από ένα τροχόσπιτο που βρισκόταν στο οικόπεδο της οικογένειας.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη κοινωνική αντίδραση, επαναφέροντας στο επίκεντρο ζητήματα ασφάλειας και ελέγχου, σε επαγγέλματα που σχετίζονται με την καθημερινή επαφή με πολίτες. Η δίκη συνεχίζεται, με την κοινή γνώμη να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, σε μια υπόθεση που δύσκολα μπορεί να χωρέσει ανθρώπινος νους.

Πηγή: Fox News