«Ο κόσμος της πυγμαχίας σε σοκ από τον “χειρότερο τραυματισμό που έχει δει ποτέ κανείς”, καθώς ένας 29χρονος Βρετανός πυγμάχος έμεινε με ένα φρικτό πρήξιμο, έπειτα από μια άσχημη σύγκρουση με το κεφάλι – με τους οπαδούς να αναρωτιούνται γιατί ο αγώνας δεν διακόπηκε νωρίτερα», αναφέρει σε άρθρο της η Daily Mail και συνεχίζει «Οι φίλοι της πυγμαχίας έμειναν άναυδοι, καθώς ο αγώνας τίτλου του Ζακ Μίλερ διακόπηκε, με τον Άγγλο να υποφέρει από τρομακτικά οιδήματα στο πρόσωπο».

Σύμφωνα με τον βρετανικό ιστότοπο, o 29χρονος από το Μάντσεστερ αγωνιζόταν στη γενέτειρά του εναντίον του Γκούλι Πάουαρ, στην κάρτα αγώνων (undercard) της αναμέτρησης του Τζόσουα Μπουάτσι με τον Γουίλι Χάτσινσον.

Ο αγώνας στην κατηγορία φτερού (featherweight) έληξε μετά από 10 γύρους, έπειτα από μια τυχαία σύγκρουση κεφαλιών στον έβδομο γύρο, η οποία άφησε τον Μίλερ με φρικτούς τραυματισμούς. Έχοντας τεράστια πρηξίματα στο πρόσωπό του και κοψίματα γύρω από τα μάτια του, ένας γιατρός τον εξέτασε στον ένατο γύρο πριν επιτρέψει τη συνέχιση του αγώνα.

Στη συνέχεια, ο διαιτητής Μαρκ Λάισον παρενέβη λίγο αργότερα, βάζοντας τέλος στον αγώνα καθώς ο Μίλερ είχε παραμορφωθεί με ένα τεράστιο εξόγκωμα πάνω από το αριστερό του μάτι, ένα στο μέτωπό του και ένα άλλο κάτω από το δεξί του μάτι.

Οι τραυματισμοί φαινόταν να είναι αιμάτωμα, σοβαρά οιδήματα δηλαδή που προκαλούνται από βλάβη, όπου το αίμα συγκεντρώνεται κάτω από το δέρμα.

Ο αγώνας πήγε κατευθείαν στις κάρτες των κριτών, με τον 24χρονο Πάουαρ να κερδίζει την ετυμηγορία με 96-95, 97-94 και 96-94, κατακτώντας τον κενό βρετανικό τίτλο στην κατηγορία αυτή. Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής Καρλ Φράμπτον, ο οποίος βρισκόταν στην παρουσίαση για το δίκτυο DAZN, περιέγραψε το πρήξιμο ως «το χειρότερο που έχω δει ποτέ».

Και οι οπαδοί δυσκολεύονταν να πιστέψουν ότι είχε επιτραπεί να συνεχιστεί ο αγώνας.