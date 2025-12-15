Σοκαρισμένοι και συνάμα συγκλονισμένοι είναι οι Αυστραλοί αλλά και οι Έλληνες ομογενείς που ζουν στις μεγάλες πόλεις της χώρας, τη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ, μετά την ένοπλη επίθεση από δύο άνδρες πακιστανικής καταγωγής, πατέρα και γιο, που άνοιξαν πυρ στην παραλία Μπόνταϊ, του Σίδνεϊ, σκοτώνοντας 16 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 42, όπως μεταφέρει στη «Ζούγκλα», ο Έλληνας δημοσιογράφος από τη Μελβούρνη, Δημήτρης Μαθέας. Μια τρομοκρατική επίθεση, πραγματικά πρωτόγνωρη για τη χώρα, κατά αθώων ανθρώπων, που γιόρταζαν ειρηνικά σε ένα εβραϊκό φεστιβάλ για το Χάνουκα, στη μεγαλύτερη παραλία της πόλης.

Ο Δημήτρης Μαθέας, περιγράφει λεπτομερώς όσα συνέβησαν και δίνει τις τελευταίες πληροφορίες που υπάρχουν για το τραγικό συμβάν, σύμφωνα με όσα έχουν γνωστοποιήσει οι αστυνομικές Αρχές της χώρας για την ταυτότητα των δύο δραστών, πατέρα και γιου, τους νεκρούς αλλά και τους τραυματίες. Εξιστορεί δε αναλυτικά την στιγμή που ο Μουσουλμάνος Αχμέντ αλ Αχμέντ, πατέρας δύο παιδιών, αφοπλίζει έναν από τους δράστες και δέχεται πυροβολισμούς από τον άλλο, μια κίνηση αυτοθυσίας που αποδείχθηκε σωτήρια για πολλούς άλλους ανθρώπους, καθώς αν δεν ήταν αυτός τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα. Ο συγκεκριμένος Μουσουλμάνος, βρίσκεται στο νοσοκομείο, όπου αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Το συγκεκριμένο βίντεο έχει κάνει τον γύρο του Διαδικτύου, ενώ στην Αυστραλία μιλούν για έναν ήρωα που έσωσε πολλές ζωές.

«Η τρομοκρατική επίθεση διήρκεσε 10 λεπτά, που ήταν λεπτά τρόμου και φρίκης για πάνω από 1.000 άτομα που βρίσκονταν στο σημείο για να γιορτάσουν τη Χανούκα. Ανάμεσα στους 16 νεκρούς είναι ο πατέρας δράστης αλλά και ένα 10χρονο κοριτσάκι, ενώ οι τραυματίες φθάνουν τους 42. Γίνονται εκκλήσεις από τα νοσοκομεία για αίμα, με τις εικόνες σύμφωνα με τις περιγραφές να θυμίζουν εμπόλεμη ζώνη», τονίσει ο Δημήτρης Μαθέας.

Ο Έλληνας δημοσιογράφος αποκαλύπτει ακόμη ότι ο 50χρονος νεκρός δράστης, είχε εδώ και μια δεκαετία άδεια οπλοκατοχής και είχε δηλώσει έξι όπλα, για τα οποία οι Αρχές πιστεύουν ότι τα χρησιμοποίησε μαζί με τον γιο του στην αιματηρή επίθεση, ενώ αποκαλύπτει πως σύμφωνα με τις καταθέσεις των γειτόνων των δύο δραστών, επρόκειτο για φιλήσυχους ανθρώπους της διπλανής πόρτας που δεν είχαν δώσει δικαιώματα. Επίσης ότι οι Αρχές της Αυστραλίας, εξετάζουν την περίπτωση να αποτελούν οι δύο δράστες του μακελειού μέλη τρομοκρατικής οργάνωσης.

«Όσο για την επόμενη μέρα εδώ στην Αυστραλία, είναι για όλους μια μέρα εθνικού πένθους, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπάνεζι. Είναι όλοι μουδιασμένοι, αφού μιλάμε για μια πρωτόγνωρη επίθεση για την Αυστραλία, με δράστες να χτυπούν στο ψαχνό, εναντίον αθώων πολιτών. Εκφράζουν τον αποτροπιασμό τους και την καταδίκη τους, ενώ σημειώνουν ότι η Αυστραλία έχει προοδεύσει τόσο πολύ, χάρη σε όλες τις εθνότητες, σε όλες τις κοινότητες, που διαβιούν στη χώρα. Ο φόβος για πιθανά αντίποινα, είναι λογικό να υπάρχει, ενώ οι Αρχές συνιστούν ψυχραιμία σε όλους», επισημάνει ο Έλληνας δημοσιογράφος.

Δείτε το βίντεο με την ανταπόκριση του Δημήτρη Μαθέα από τη Μελβούρνη

