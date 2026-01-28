Σε κατάσταση σοκ, ήταν για αρκετές ώρες ο Πολωνός οδηγός της νταλίκας, το οποίο συγκρούστηκε με το βαν στο οποίο επέβαιναν οι 10 φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, που μετέβαιναν στη Γαλλία για τον αγώνα της Πέμπτης με τη Λυών. Σύμφωνα με όσα δήλωσε λίγο αργότερα, επισήμανε ότι δεν έχει δει ξανά κάτι παρόμοιο, στα 34 χρόνια που οδηγεί μεγάλα οχήματα έχοντας διανύσει εκατομμύρια χιλιόμετρα στους διεθνείς αυτοκινητόδρομους όλης της Ευρώπης.

Το βίντεο της σύγκρουσης εντείνει το μυστήριο γύρω από την τραγωδία

Μια κάμερα που βρισκόταν στην καμπίνα του βυτιοφόρου φορτηγού, το οποίο το μικρό βαν προσπέρασε πριν από τη σύγκρουση, δείχνει πώς ο Έλληνας οδηγός προσπέρασε και έβαλε φλας δεξιά για να μπει στην κατεύθυνση της πορείας του. Τη αμέσως επόμενη στιγμή, στρίβει αριστερά και εισέρχεται στην αντίθετη κατεύθυνση, κατευθείαν πάνω στην νταλίκα που οδηγούσε ο Πολωνός οδηγός.

Δείτε το βίντεο από το σοκαριστικό τροχαίο ( Προσοχή: Σκληρές εικόνες ):

Αμέσως μετά το ατύχημα, ο Πολωνός οδηγός της νταλίκας στο οποίο έπεσε το μικρό λεωφορείο με τα 10 θύματα δήλωσε ότι έχει 34 χρόνια εμπειρίας ως οδηγός και έχει διανύσει εκατομμύρια χιλιόμετρα, αλλά δεν έχει ξαναδεί κάτι τέτοιο, παρόλο που έχει ταξιδέψει σε όλη την Ευρώπη.

«Οδηγούσα κανονικά και έπεσε κατευθείαν πάνω μου. Μπήκε κατευθείαν κάτω από τους τροχούς. Σε 34 χρόνια καριέρας δεν έχω δει ποτέ ξανά κάτι τέτοιο», δήλωσε ο σοκαρισμένος οδηγός.

Tudor Crăciun: «Ο Έλληνας οδηγός έκανε «S» στην άσφαλτο»

Παράλληλα ένας μάρτυρας της τραγωδίας λέει ότι ο Έλληνας οδηγός έκανε «S» στην άσφαλτο. Ο Tudor Crăciun, ένας νεαρός που βρισκόταν δύο αυτοκίνητα πίσω από το μικρό λεωφορείο με τους Έλληνες φιλάθλους, δήλωσε αμέσως μετά πώς αντιλήφθηκε τη στιγμή του ατυχήματος.

«Έκανε S για να δει αν μπορεί να προσπεράσει. Κοιτούσε συνεχώς. Σε κάποιο σημείο, άρχισε να προσπερνάει. Από τη θέση που βρισκόμασταν, ήταν ξεκάθαρο ότι δεν είχε καμία πιθανότητα (σ.σ. να προσπεράσει) ή τουλάχιστον ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο. Το κόκκινο φορτηγό ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση. Καθώς προσπερνούσε, συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να ολοκληρώσει την προσπέραση και έστριψε δεξιά, προσπαθώντας να μπει στη λωρίδα του. Τη στιγμή που μπήκε προς το βυτιοφόρο στα δεξιά του, αμέσως μετά συγκρούστηκε με το κόκκινο φορτηγό», δήλωσε ο Tudor Crăciun, ο οποίος κάλεσε το 112.

Ο ίδιος δήλωσε ότι μετά το ατύχημα, είδε έναν από τους επιζώντες να βγαίνει από το αυτοκίνητο με τα πόδια του.

Η επίσημη εκδοχή της Αστυνομίας

Οι αρχές του Τιμισάου τέθηκαν σε επιφυλακή την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2025, μετά από μια κλήση στο 112 που ανέφερε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην εθνική οδό DN6, μεταξύ Λουγκόζ και Καρανσεμπέζ, κοντά στην περιοχή Λουγκόζελ.

Φτάνοντας στον τόπο του δυστυχήματος, οι αστυνομικοί και οι διασώστες διαπίστωσαν ότι είχε συμβεί πραγματική σφαγή. Οι πρώτες πληροφορίες έδειχναν ότι το μικρό βαν είχε συγκρουστεί με το φορτηγό, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν επί τόπου έξι άτομα και να τραυματιστούν τρία.

Στη συνέχεια, αποκαλύφθηκε ότι στο εννιαθέσιο μίνι λεωφορείο επέβαιναν 10 φίλαθλοι της ποδοσφαιρικής ομάδας του ΠΑΟΚ που κατευθύνονταν προς τη Λυών. Από τους 10 επιβάτες, επτά έχασαν τη ζωή τους ( ο ένας εξέπνευσε στο νοσοκομείο) και τρεις τραυματίστηκαν. «Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο του ατυχήματος και, μετά από έλεγχο, διαπίστωσαν ότι ένας 29χρονος άνδρας οδηγούσε ένα μικρό λεωφορείο από την πόλη Caransebeș προς Lugoj και, σε κάποιο σημείο, εισήλθε στην αντίθετη κατεύθυνση και συγκρούστηκε μετωπικά με ένα φορτηγό», ανέφερε η IPJ Timiș.

Μια πηγή από την αστυνομία που είναι κοντά στην έρευνα δήλωσε ότι οι έρευνες βρίσκονται σε προκαταρκτικό στάδιο και ότι μια εμπειρογνωμοσύνη θα καθορίσει τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

Η ίδια πηγή δήλωσε επίσης ότι από τις πρώτες έρευνες προκύπτει ότι, πριν το μικρό λεωφορείο εισέλθει στην αντίθετη κατεύθυνση, δεν υπήρξε επαφή μεταξύ του αυτοκινήτου με τους Έλληνες φιλάθλους και του βυτιοφόρου φορτηγού από το οποίο τραβήχτηκε το βίντεο της σύγκρουσης.

Titi Aur: «Η απόσπαση της προσοχής είναι συχνή στους επαγγελματίες οδηγούς»

Ο ειδικός στην αμυντική οδήγηση Titi Aur εξήγησε στο Digi 24 τι θα μπορούσε να ήταν η αιτία του τραγικού δυστυχήματος στην DN6 – E70. Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι πιθανό να υπήρξε κάποιος παράγοντας απόσπασης της προσοχής μέσα στο μικρό λεωφορείο. «Αυτό σημαίνει ότι κάτι συνέβη μέσα στο μικρό λεωφορείο. Μια πιθανή εκδοχή είναι ότι ο οδηγός ένιωσε αδιαθεσία ή ότι αποσπάστηκε η προσοχή του, κάτι που συμβαίνει συχνά στους επαγγελματίες οδηγούς. Μια ισχυρή απόσπαση της προσοχής, που δεν του επέτρεψε να αντιληφθεί ότι το αυτοκίνητο έστριψε προς τα αριστερά. Είτε μπήκε σε μια συζήτηση, είτε σε μια διαμάχη, είτε κοίταξε το τηλέφωνό του. Είναι δύσκολο να πούμε», δήλωσε ο Titi Aur.

Με πληροφορίες από www.libertatea.ro