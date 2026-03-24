Σοκαριστικά είναι τα πλάνα που μετέδωσε η ιστοσελίδα Torondo Culture μετά την χθεσινή πρόσκρουση του επιβατικού αεροσκάφος τύπου CRJ-900 (Bombardier) της Air Canada Express που συγκρούστηκε με όχημα εδάφους, αμέσως μετά την προσγείωσή του στο διεθνές αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης. Τα πλάνα δείχνουν το πιλοτήριο του αεροσκάφους μετά την πρόσκρουση.

Το αεροπλάνο κινούνταν με περίπου 150 μίλια/ώρα, όταν χτύπησε το όχημα υπό συνθήκες έντονης βροχής. Από την σύγκρουση σκοτώθηκαν οι δύο πιλότοι ενώ 41 άτομα, ανάμεσά τους και δύο επιβαίνοντες στο πυροσβεστικό όχημα, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

