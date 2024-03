Η γέφυρα Key Bridge στη Βαλτιμόρη, στην πολιτεία Μέριλαντ των ΗΠΑ, κατέρρευσε αφού ένα φορτηγό πλοίο προσέκρουσε σ’ αυτή σήμερα το πρωί, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Huge Spans of the Francis Scott Key Bridge Bridge in Baltimore, Maryland in the US appear to have collapsed into the water after being hit by the ship. pic.twitter.com/XNBjxtcxFI

Γύρω στη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα) έγινε γνωστό ότι ένα μεγάλο πλοίο προσέκρουσε σε γέφυρα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά και να καταρρεύσει μέρος της. Οχήματα έχουν πέσει στο νερό και εκφράζονται φόβοι για θύματα.

The Francis Scott Key Bridge in Baltimore, Maryland which crosses the Patapsco River has reportedly Collapsed within the last few minutes after being Struck by a Large Container Ship; a Mass Casualty Incident has been Declared with over a Dozen Cars and many Individuals said to… pic.twitter.com/SsPMU8Mjph

— OSINTdefender (@sentdefender) March 26, 2024