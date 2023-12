Ένα σοκαριστικό βίντεο κάνει το γύρο του διαδικτύου το οποίο δείχνει τρεις ένοπλους να στήνουν φονική ενέδρα σε κινούμενο όχημα στο Κουίνς της Νέας Υόρκης, δολοφονώντας μια 28χρονη μητέρα που καθόταν στη θέση του συνοδηγού και τραυματίζοντας τον οδηγό, τον οποίο πυροβόλησαν πολλές φορές στο σώμα και μεταφέρθηκε από ασθενοφόρο στο Ιατρικό Κέντρο του Νοσοκομείου Τζαμάικα, όπου και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

🇺🇸🚨‼️ Even the guy walking on the side alt up screen was in on it.

“Three gunman ambushed a car fatally shooting 28-year-old Clarisa Burgos and injuring 39 year-old driver in Queens, NYC.

Burgos was shot once in the head and died on the spot. She left behind a 4-year-old son.… pic.twitter.com/gMKTtz1sMj

— Lord Bebo (@MyLordBebo) December 28, 2023

