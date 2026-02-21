Νέες, συγκλονιστικές μαρτυρίες φέρνουν στο φως σοβαρές καταγγελίες για φρικτά εγκλήματα εις βάρος γυναικών, που συμμετείχαν στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν. Σύμφωνα με διεθνείς αναφορές, κρατούμενες φέρονται να υφίστανται ομαδικούς βιασμούς από αστυνομικούς, καθώς και συστηματικά σωματικά και ψυχολογικά βασανιστήρια. Ορισμένες καταγγελίες κάνουν λόγο ακόμη και για αφαίρεση μήτρας, με σκοπό, όπως υποστηρίζεται, να εξαφανιστούν αποδείξεις σεξουαλικής κακοποίησης.

Οι μαρτυρίες των θυμάτων

Πηγές από το Ιράν που μίλησαν στο NewsNation περιγράφουν ένα καθεστώς καθημερινής βίας μέσα στις φυλακές. Όπως αναφέρουν, ομάδες μασκοφόρων αστυνομικών κακοποιούν συστηματικά άνδρες και γυναίκες κρατουμένους. «Βιάζουν άνδρες και γυναίκες. Οι συλληφθέντες μένουν χωρίς τροφή, ξυλοκοπούνται, τους αφαιρούν τα νύχια και υφίστανται απάνθρωπη μεταχείριση», δήλωσε μία από τις πηγές, προσθέτοντας ότι κρατούμενοι φέρονται να χάνουν καθημερινά τη ζωή τους.

Ιρανή πρόσφυγας κατήγγειλε πως η ίδια και άλλες γυναίκες υπέστησαν ομαδικούς βιασμούς υπό την απειλή όπλου και εξαναγκάστηκαν σε καθεστώς σεξουαλικής εκμετάλλευσης, συνοδευόμενο από εξευτελιστικά σχόλια για τις πολιτικές τους απόψεις.

A message from inside prisons in Occupied Iran: Iranian women in detention are being gаng-rареd. “These women are asking their families to bring them emergency pills.” You know why. “Please be their voice.” Where are all my BELIEVE ALL WOMEN at? 🎥IG peghapez pic.twitter.com/qZ9wK4hqsC — dahlia kurtz ✡︎ דליה קורץ (@DahliaKurtz) January 21, 2026

Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, ορισμένες γυναίκες φέρονται να επέστρεψαν στις οικογένειές τους έχοντας υποβληθεί σε αφαίρεση μήτρας, γεγονός που, όπως υποστηρίζεται, δυσχεραίνει τη διερεύνηση πιθανής σεξουαλικής κακοποίησης. Πολλές οικογένειες, υπό τον φόβο αντιποίνων, αποφεύγουν να κινηθούν νομικά.

Φωτογραφικά ντοκουμέντα και δημόσιες καταγγελίες

Φωτογραφία που δημοσιοποιήθηκε δείχνει το σώμα κρατούμενης από την Bojnord, με εμφανή σημάδια βασανιστηρίων, 25 ημέρες μετά τη σύλληψή της. Η φωτογράφος Shaghayegh Moradiannejad, η οποία έχει διαφύγει από τη χώρα, υποστήριξε ότι η σεξουαλική κακοποίηση αποτελεί συστηματική πρακτική κατά τη διάρκεια ανακρίσεων, περιγράφοντας περιστατικά σωματικής και λεκτικής βίας.

Στις 23 Ιανουαρίου δημοσιεύτηκε βίντεο μέσα από τη φυλακή, στο οποίο αποτυπώνεται ένας φύλακας να χτυπάει με γκλοπ και να κλωτσάει στο κεφάλι και στην πλάτη, μία νέα γυναίκα η οποία κρατείται λόγω των πολιτικών της πεποιθήσεων.

⚠️WARNING: Graphic Content⚠️ Horrifying evidence of the crackdown in South Tehran

Basij and plainclothes forces are filmed brutally beating a young woman with batons and knives.

The world must see the reality of the regime’s response to dissent. And still complete silence… pic.twitter.com/u2jDKXdZr0 — Chaya’s Clan (@ChayasClan) January 23, 2026

Χιλιάδες συλλήψεις και νεκροί

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι συμμετοχής στις διαδηλώσεις, ανάμεσά τους φοιτητές, ανήλικοι, δικηγόροι και γιατροί. Τουλάχιστον 7.000 άτομα φέρονται να έχουν σκοτωθεί, ενώ πολλοί παραμένουν αγνοούμενοι.

Διεθνείς αντιδράσεις και πολιτικές προεκτάσεις

Η διεθνής κοινότητα εκφράζει έντονη ανησυχία για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι η συνεχιζόμενη βία και η αποτυχία επίτευξης νέας πυρηνικής συμφωνίας ενδέχεται να οδηγήσουν σε στρατιωτική αντίδραση. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση της Τεχεράνη διαμήνυσε ότι οποιαδήποτε ξένη επέμβαση θα προκαλέσει γενικευμένη σύγκρουση.

Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά, καθώς οι καταγγελίες εντείνουν τις διεθνείς πιέσεις για ανεξάρτητη διερεύνηση και λογοδοσία.