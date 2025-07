Ένα σοκαριστικό ατύχημα σημειώθηκε σε λούνα παρκ στη Σαουδική Αραβία, όταν ένα δημοφιλές παιχνίδι στο Green Mountain Park στην περιοχή Hada, κοντά στην πόλη Taif, παρουσίασε βλάβη ενώ ήταν γεμάτο κόσμο.

Τουλάχιστον 23 άτομα τραυματίστηκαν, με μερικούς από αυτούς να έχουν σοβαρά τραύματα, σύμφωνα με την εφημερίδα Okaz.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τους επισκέπτες να απολαμβάνουν τη… βόλτα τους στον τροχό, όταν ξαφνικά ο κεντρικός στύλος του παιχνιδιού έσπασε στα δύο και κατέρρευσε με έντονο θόρυβο, την ώρα που οι επιβάτες βρίσκονταν πάνω του. Μάλιστα, ένας από τους καθισμένους στο παιχνίδι επισκέπτες εκσφενδονίστηκε από το παιχνίδι και το βίντεο αποτύπωσε την στιγμή.

Holy crap – this Fairground ride in Saudi Arabia actually snapped.

Thankfully no reported fatalities but a number of injuries. pic.twitter.com/o4WuibNP7K

— Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) July 31, 2025