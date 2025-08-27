Ένα σοκαριστικό βίντεο, δημιουργημένο με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, που απεικονίζει το ηφαίστειο στο όρος Φούτζι, να εκρήγνυται, έδωσε στη δημοσιότητα η Κυβέρνηση στο Τόκιο της Ιαπωνίας, με στόχο την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού.

Είναι η πρώτη φορά που οι Αρχές χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για την ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού σχετικά με τις πιθανές συνέπειες μιας έκρηξης του ηφαιστείου Φούτζι, καλώντας παράλληλα τους κατοίκους να προετοιμαστούν καλύτερα.

Στο βίντεο έχει υπολογιστεί ότι η τέφρα που θα σκεπάσει το Τόκιο μπορεί να φτάσει σε ύψος από 2-10 εκατοστά.

Η ταινία ξεκινά με την εικόνα μιας τρομοκρατημένης γυναίκας, που παρακολουθεί σε γιγαντοοθόνες την έκρηξη του ηφαιστείου, που απέχει μόλις 60 μίλια από την πόλη του Τόκιο, της οποίας ο πληθυσμός ξεπερνά τα 37 εκατομμύρια κατοίκους.

Ένα πυκνό σύννεφο τέφρας απλώνεται σταδιακά στην πόλη και σκεπάζει δρόμους, δίκτυα υποδομών, το αεροδρόμιο και το σιδηροδρομικό δίκτυο, σταματώντας τις συγκοινωνίες. Οι άνθρωποι που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους, αντιμετωπίζουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα.

Οι ειδικοί που παρακολουθούν το ηφαίστειο διατείνονται πως δεν υπάρχει δραστηριότητα που να παραπέμπει σε άμεση έκρηξη, αλλά συνιστούν στους πολίτες να ενημερώνονται, για να ξέρουν πώς πρέπει να αντιδράσουν και να προφυλαχτούν, αν και όποτε, συμβεί κάτι τέτοιο.