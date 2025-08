Τα ισραηλινά ΜΜΕ αναγνώρισαν τον όμηρο ως τον Εβιατάρ Νταβίντ, ηλικίας 24 ετών, που εμφανίστηκε στα τέλη Φεβρουαρίου σε ένα βίντεο με την απελευθέρωση άλλων ομήρων.

Σοκ προκαλεί το νέο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Χαμάς, με έναν Ισραηλινό όμηρο ο οποίος είναι αποστεωμένος και αδύναμος και πιθανόν τον έχουν αναγκάσει να σκάψει τον τάφο του.

It forced starving hostage Evyatar David to DIG HIS OWN GRAVE for the cameras. pic.twitter.com/iMa404St4s

How psychopathic is Hamas?

Μάλιστα, την ίδια ώρα η ισλαμιστική οργάνωση διαμηνύει ότι δεν θα παραδώσει τα όπλα, αν δεν ιδρυθεί ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος.

Στο βίντεο, διάρκειας λίγο παραπάνω από ένα λεπτό, διακρίνεται ο όμηρος, υπερβολικά αδύνατος και εμφανώς εξασθενημένος, να κρατείται μέσα σε ένα τούνελ. Τα ισραηλινά ΜΜΕ αναγνώρισαν τον όμηρο ως τον Εβιατάρ Νταβίντ, ηλικίας 24 ετών, που εμφανίστηκε στα τέλη Φεβρουαρίου σε ένα βίντεο με την απελευθέρωση άλλων ομήρων, το οποίο είχε δώσει στη δημοσιότητα η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση.

Hamas has released a new, horrifying video showing hostage Evyatar David forced to dig his own grave.

Where is the global outrage? pic.twitter.com/3MmnkaYhId

