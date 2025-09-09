Ένα σοκαριστικό βίντεο κατέγραψε κάμερα ασφαλείας από άγρια ληστεία σε κοσμηματοπωλείο στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια. Μια ομάδα μασκοφόρων ληστών εισέβαλε στο κατάστημα με τσεκούρια και βαριοπούλες, και άρχισε να επιτίθεται στον 88χρονο ιδιοκτήτη, ενώ άρπαζε κοσμήματα από τις βιτρίνες.

Οι δράστες, φορώντας μαύρα και καλύπτοντας τα πρόσωπά τους, εισήλθαν στην επιχείρηση και άρχισαν να σπάζουν τη βιτρίνα με το όχημά τους, ενώ ο ιδιοκτήτης υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο κατά την διάρκεια της επίθεσης.

