Τρόμος επικράτησε στην Ινδία, σε εργοστάσιο στο κρατίδιο Ρατζαστάν, όταν ένας εργαζόμενος πήγε να ανοίξει μια βαλβίδα αγωγού και δέχθηκε επίθεση από έναν τεράστιο πύθωνα.

Πήγε να εργαστεί και δέχθηκε επίθεση από πύθωνα 3,5 μέτρων

Ο άνδρας πήγε να ανοίξει μια βαλβίδα αγωγού σε μια κατάφυτη περιοχή. Εκείνη τη στιγμή ένας πύθωνας του επιτέθηκε και τυλίχτηκε σφιχτά γύρω από το πόδι του, με τον άτυχο εργαζόμενο να φωνάζει απελπισμένα για βοήθεια.

Σοβαρά τραυματισμένος και σε κατάσταση σοκ

Οι συνάδελφοι του άτυχου άνδρα έφτασαν στο σημείο μετά από σχεδόν 20 λεπτά και τον απελευθέρωσαν καταβάλλοντας προσπάθειες για 10 λεπτά. Οι εργάτες χτύπησαν τον πύθωνα, αφήνοντάς τον σοβαρά τραυματισμένο, ενώ ο ίδιος διέφυγε από τη δοκιμασία με ασφάλεια, αλλά σοκαρισμένος.

Δείτε το τρομακτικό βίντεο