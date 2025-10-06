Η Δούκισσα του Σάσεξ αποτελεί για ακόμα μια φορά την… πέτρα του σκανδάλου για τους Άγγλους, έπειτα από ένα σύντομο βίντεο που δημοσίευσε και τη δείχνει να περνάει με μια λιμουζίνα κοντά από το τούνελ του Παρισιού όπου η Πριγκίπισσα Νταϊάνα έχασε τη ζωή της σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα.

Την οργή των πολιτών προκάλεσε το γεγονός πως η Μέγκαν Μαρκλ είχε τα πόδια της σταυρωμένα, πάνω στο απέναντι κάθισμα, την ώρα που το όχημά της διερχόταν από το σημείο, κάτι που οι ίδιοι χαρακτήρισαν τεράστια ασέβεια.

Η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι επισκέφτηκε τη γαλλική πρωτεύουσα για την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού και οι επικριτές της τη χαρακτήρισαν «απερίσκεπτη» και «απολύτως κακόγουστη» για την προαναφερόμενη πράξη της.

Η 44χρονη Μέγκαν έδωσε το παρών στην επίδειξη μόδας της Balenciaga και συναναστράφηκε με καλεσμένους υψηλού επιπέδου, όπως την παγκόσμια διευθύντρια σύνταξης της Vogue, Άννα Γουίντουρ, την ηθοποιό Αν Χάθαγουεϊ και τον σκηνοθέτη Μπαζ Λούρμαν.

Το επίμαχο βίντεο, το οποίο φαίνεται να έχει γυριστεί από την οπτική γωνία της Δούκισσας, τη δείχνει να έχει τα πόδια της ψηλά μέσα στο αυτοκίνητο, καθώς αυτό περνάει από γνωστές γέφυρες, όπως η Pont Alexandre III και η Pont des Invalides.

Η επόμενη γέφυρα κατά μήκος του Σηκουάνα είναι η Pont d’Alma, δίπλα στο τούνελ Pont d’Alma, στο οποίο η Νταϊάνα, ο φίλος της Ντόντι Φαγιέντ και ο οδηγός, Ανρί Πολ, έχασαν τη ζωή τους τον Αύγουστο του 1997.

Ο βασιλικός εμπειρογνώμονας, Ρίτσαρντ Φιτζγουίλιαμς, χαρακτήρισε την ανάρτηση «εντελώς ακατανόητη», «κάτι παραπάνω από ηλίθια» και «απίστευτα προσβλητική».

Ο κ. Φιτζγουίλιαμς δήλωσε στην Daily Mail: «Δεν καταλαβαίνω τι στο καλό σκεφτόταν – μάλλον δεν σκεφτόταν καθόλου. Κανένας σύμβουλος δεν θα της έλεγε ποτέ να κάνει κάτι τόσο παράξενο.

Έχει κάθε δικαίωμα να πηγαίνει σε εκδηλώσεις μόδας, αλλά το να μοιράζεται ένα βίντεο που έχει οποιαδήποτε σχέση με τον τραγικό θάνατο της πριγκίπισσας της Ουαλίας είναι απίστευτο.

Είμαι σίγουρος ότι δεν ήθελε να προσβάλει κανέναν, δεν μπορεί να σκεφτόταν κάτι τέτοιο, αλλά είναι απίστευτα προσβλητικό».