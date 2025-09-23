Ένα σοκαριστικό βίντεο με την δημόσια εκτέλεση από τη Χαμάς τριών Παλαιστινίων, τους οποίους κατηγόρησε ως «συνεργάτες του Ισραήλ» διακινήθηκε στο Telegram, τις τελευταίες ώρες.

Σε αυτό φαίνονται ένοπλοι άνδρες στη μέση ενός δρόμου και ενώ υπάρχει πλήθος αμάχων τριγύρω. Οι ένοπλοι έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και στέκονται πάνω από τρεις Παλαιστινίους με δεμένα μάτια, γονατισμένους στο πάτωμα με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη.

Hamas publicly executed three Palestinians yesterday. Mehdi Hasan? Not a word. Ana Kasparian? Not a word. Cenk Uygur? Not a word.https://t.co/J2Pesl9tPF — Eyal Yakoby (@EYakoby) September 23, 2025

Μιλώντας στο πλήθος που φώναζε «Αλλάχ Ακμπάρ», ένας από τους ένοπλους περιέγραψε τους άνδρες ως «συνεργάτες που πρόδωσαν την πατρίδα τους και έδωσαν το χέρι στην κατοχή για να σκοτώσουν τον λαό τους». Οι τρεις Παλαιστίνιοι εκτελέστηκαν με πυροβολισμούς στο κεφάλι και στο σώμα.