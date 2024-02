Ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς ζήτησε σήμερα Πέμπτη (1/2) να υπάρξει ομόφωνη απόφαση από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, για συμφωνία πάνω σ’ ένα κοινό σχέδιο, που θα προσφέρει σταθερή χρηματοδότηση στην Ουκρανία, κατά τα επόμενα χρόνια.

«Πιστεύω πως τώρα είναι η ώρα για να καταλήξουμε σε μια απόφαση», δήλωσε ο Σολτς, κατά την άφιξή του για την έκτακτη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

«Θα εργασθώ πολύ σκληρά για να φθάσουμε σε μια συμφωνία και των 27», συνέχισε.

Statement of 🇩🇪 @Bundeskanzler Olaf #Scholz ahead of the 🇪🇺 European Council on February 1 in Brussels. @RegSprecher #EUCO @EUCouncil @EUCouncilPress @EUCouncilTVNews pic.twitter.com/LDx7FnueAc

— Germany in the EU (@germanyintheeu) February 1, 2024

