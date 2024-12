Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη ότι δύο μέλη της ισλαμιστικής ριζοσπαστικής οργάνωσης Σεμπάμπ («Νεολαία») σκοτώθηκαν την Τρίτη σε αεροπορικό πλήγμα στη νότια Σομαλία.

«Κανένας άμαχος δεν έπαθε κακό» στον βομβαρδισμό αυτό, που εξαπολύθηκε «σε συντονισμό με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Σομαλίας», σύμφωνα με την «προκαταρκτική αποτίμηση», ανέφερε στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την αφρικανική ήπειρο (AFRICOM, «διοίκηση Αφρικής»).

In coordination with the Federal Government of Somalia, U.S. Africa Command conducted an airstrike against the al-Shabaab militant network in Somalia on Dec. 24, 2024.https://t.co/6nW2bhkjVH

— U.S. Africa Command (AFRICOM) (@USAfricaCommand) December 26, 2024