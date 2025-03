Περισσότεροι από 40 ένοπλοι της ισλαμιστικής οργάνωσης Αλ Σεμπάμπ εξουδετερώθηκαν σήμερα (2/3), από μία επιχείρηση του Εθνικού Στρατού της Σομαλίας (SNA), αλλά και διεθνών συνεργατών του στην περιοχή Μπίγια Κάντε της πολιτείας Χιρσαμπέλε, όπως ανέφερε η Εθνική Τηλεόραση της Σομαλίας (SNTV) στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Οι δυνάμεις του Εθνικού Στρατού της Σομαλίας, διεθνείς συνεργάτες, αλλά και δραστήριοι ντόπιοι συνεχίζουν τις επιχειρήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά η SNTV.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Over 40 Al-Shabaab terrorists were eliminated in an operation conducted by the Somali National Army and international partners in the Biya Cadde area of Hirshabelle State on Sunday. The National Armed Forces, international partners, and vigilant locals are still continuing… pic.twitter.com/gRq7PMX4wE

— SNTV News (@sntvnews1) March 2, 2025