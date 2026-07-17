Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι διεθνείς ναυτιλιακές αρχές, μετά την κατάληψη δεξαμενόπλοιου από Σομαλούς πειρατές στον Κόλπο του Άντεν. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση και την ασφάλεια των μελών του πληρώματος.

Όπως μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, η συγκεκριμένη επίθεση αποτελεί καθαρά περιστατικό σομαλικής πειρατείας. Διευκρινίζεται, μάλιστα, πως το συμβάν δεν συνδέεται με τη δράση των ανταρτών Χούθι της Υεμένης ούτε με τις ευρύτερες γεωπολιτικές εντάσεις που αφορούν το Ιράν.

Η ταυτότητα του πλοίου και το χρονικό της επίθεσης

Βάσει των συστημάτων ναυτικής εντοπισμού, το τάνκερ είχε δηλώσει ως επόμενο σταθμό του το λιμάνι Μποσάσο στη Σομαλία, αν και η σημαία του δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί επισήμως. Σύμφωνα με ναυτιλιακά αρχεία, τη διαχείρισή του έχει η εταιρεία Exon Energy, η οποία εδρεύει στις Νήσους Μάρσαλ.

Η επίσημη ενημέρωση από το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) αναφέρει ότι η πειρατεία εκδηλώθηκε στο υπό σημαία δεξαμενόπλοιο «Asana», ενώ αυτό έπλεε στον Κόλπο του Άντεν, στα ανοικτά των νότιων ακτών της Υεμένης.

Σημείωση: «Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η κατάληψη, ο αριθμός των ενόπλων που επέβαιναν, καθώς και η κατάσταση του σκάφους και των ναυτικών παραμένουν ακόμα αδιευκρίνιστες», επισημαίνει η Vanguard, βρετανική εταιρεία εκτίμησης ναυτιλιακού κινδύνου.

A vessel was boarded “by unauthorized personnel” while transiting east in the Gulf of Aden, 65NM south of Al Mukalla, Yemen, UKMTO reports. pic.twitter.com/HjQx6e5vEI — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) July 17, 2026

Κινητοποίηση και έξαρση των επιθέσεων στην περιοχή

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ένα νοτιοκορεατικό πολεμικό σκάφος βρισκόταν σε κοντινή απόσταση, ωστόσο δεν φαίνεται να παρενέβη. Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με ανώτατο Ευρωπαίο αξιωματούχο της ναυτικής αποστολής «ΑΣΠΙΔΕΣ» στην Ερυθρά Θάλασσα να επιβεβαιώνει πως έχουν ήδη αποσταλεί δυνάμεις για την παροχή συνδρομής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Associated Press, το τελευταίο διάστημα παρατηρείται έντονη δραστηριοποίηση Σομαλών πειρατών σε πιο απομακρυσμένα σημεία του Κόλπου του Άντεν. Ενδεικτικά, την 1η Ιουλίου σημειώθηκε παρόμοια επίθεση σε πλοίο που έπλεε 76 ναυτικά μίλια νότια της πόλης Μπαλχάφ της Υεμένης, όταν τέσσερις ένοπλοι που επέβαιναν σε ταχύπλοο προκάλεσαν υλικές ζημιές στη γέφυρα του σκάφους.