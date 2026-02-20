Βίαια επεισόδια σημειώθηκαν, στην Ουάσινγκτον, στις ΗΠΑ, όπου άνδρες από την ομάδα ασφαλείας του προέδρου του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίεφ, επιτέθηκαν και χτύπησαν διαδηλωτές, έξω από το ξενοδοχείο Waldorf Astoria, όπου διέμενε ο Αζέρος Πρόεδρος κατά τη διάρκεια επίσκεψής του για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα και δέχθηκαν επίθεση

Οι διαδηλωτές, κυρίως Αζέροι, φώναζαν συνθήματα, με αίτημα την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων στο Αζερμπαϊτζάν και δέχθηκαν επίθεση από άνδρες της ομάδας ασφαλείας του Αλίεφ. Οι ίδιοι λένε ότι δέχθηκαν την επίθεση επειδή τόλμησαν να εκφράσουν τις απόψεις τους.

Η αντίδραση της πρεσβείας του Αζερμπαϊτζάν στις ΗΠΑ

Η πρεσβεία του Αζερμπαϊτζάν στις ΗΠΑ, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, ισχυρίστηκε ότι οι διαδηλωτές επιχείρησαν να εισέλθουν βίαια σε προστατευόμενη περιοχή, δικαιολογώντας με αυτόν τον τρόπο την παρέμβαση της ομάδας ασφαλείας του προέδρου.

Statement by the Embassy of the Republic of Azerbaijan to the United States of America pic.twitter.com/S3PzKvESKQ — Azerbaijan Embassy US (@azembassyus) February 20, 2026

