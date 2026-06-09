Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο Αμερικανοί πιλότοι, το ελικόπτερο των οποίων συνετρίβη κοντά στο Στενό του Ορμούζ, όπως δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αφού η εφημερίδα New York Times ανέφερε ότι το πλήρωμα ενός ελικοπτέρου Apache διασώθηκε αφού το ελικόπτερο κατέπεσε χθες, Δευτέρα, κοντά σε ελεγχόμενα από το Ιράν ύδατα.

Προς το παρόν δεν είναι ξεκάθαρο αν το Απάτσι καταρρίφθηκε από ιρανικά πυρά, αντιμετώπισε μηχανικό ή άλλο πρόβλημα, πρόσθεσε η εφημερίδα. Ο Λευκός Οίκος, το υπουργείο Εξωτερικών και ο αμερικανικός στρατός δεν έχουν απαντήσει σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Όταν ρωτήθηκε αν γνωρίζει για ποιον λόγο έπεσε το ελικόπτερο, ο Τραμπ απάντησε ότι θα εκδοθεί έκθεση αργότερα σήμερα.

«Οι πιλότοι είναι καλά», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Κανείς δεν τραυματίστηκε».

Το περιστατικό σημειώθηκε αφού το Ιράν και το Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι αναστέλλουν τις εχθροπραξίες έπειτα από αίτημα του Τραμπ. Ωστόσο η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα επαναλάβει τα πλήγματά της εναντίον του Ισραήλ, αν ο ισραηλινός στρατός συνεχίσει τις επιθέσεις του στον Λίβανο.

Η επανάληψη των εχθροπραξιών έγινε την ώρα που η Ουάσινγκτον προσπαθεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Τραμπ διαβεβαίωσε επίσης ότι η αμερικανική διπλωματία βρίσκεται στις «τελευταίες προσπάθειες» για τη σύναψη μιας συμφωνίας με το Ιράν, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

«Πρόσεχε»

Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Τραμπ συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου χθες, Δευτέρα.

Σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Axios ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι προειδοποίησε τον Νετανιάχου πως, αν ξεκινήσει και πάλι πόλεμο με το Ιράν, ίσως βρεθεί να πολεμά μόνος του. «Είπα: ‘Μπίμπι, πρόσεχε διαφορετικά θα είσαι μόνος σου πολύ σύντομα’», επεσήμανε.

Στην ίδια συνέντευξη ο Ρεπουμπλικάνος επανέλαβε ότι το Ιράν θέλει συμφωνία και πρόσθεσε ότι ενδέχεται να υπογραφεί μία σύντομα.

«Θα εμποδίζει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και θα σταματήσει τον εμπλουτισμό (σ.σ. ουρανίου). Είναι μια εκπληκτική συμφωνία. Θα πάρουμε όλα όσα θέλουμε», τόνισε.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν και επικεφαλής της διαπραγματευτικής του ομάδας, ο Μοχαμέντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, επεσήμανε ότι οι πρόσφατοι ισχυρισμοί του Τραμπ για το προσχέδιο μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ έρχονται σε αντίθεση με τα συμφωνηθέντα. «Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στην άλλη πλευρά», υπογράμμισε. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη κατάφερε να θέσει νέους όρους για τον Λίβανο μέσω της διπλωματικής και της στρατιωτικής πίεσης και σημείωσε ότι στόχος του Ιράν είναι να τερματιστεί ο πόλεμος, όχι να εξομαλύνει τις σχέσεις του με τις ΗΠΑ.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ που δήλωσε ότι η Τεχεράνη ανταλλάσσει μηνύματα με την Ουάσινγκτον σε μια ατμόσφαιρα «εξαιρετικής καχυποψίας».