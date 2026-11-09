Ένας πιανίστας που εργαζόταν στο κρουαζιερόπλοιο «Ovation of the Seas» της εταιρείας Royal Caribbean γλίτωσε τον θάνατο, καταφέρνοντας να επιβιώσει επί σχεδόν δέκα ώρες στα νερά του Ειρηνικού Ωκεανού. Η διάσωσή του έγινε περίπου 20 μίλια στα ανοιχτά των ακτών της Καλιφόρνια, όταν ο άνδρας βρέθηκε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στο κενό από το πλοίο των 14 καταστρωμάτων.

Η σωτηρία του ήρθε αναπάντεχα από δύο ψαράδες από το Νιούπορτ, οι οποίοι εντόπισαν τον εξαντλημένο άνδρα να προσπαθεί με δυσκολία να κρατηθεί στην επιφάνεια του νερού. Αφού τον ανέσυραν στο σκάφος τους και του έδωσαν τον χρόνο να συνέλθει, ο διασωθείς τούς αποκάλυψε την ταυτότητά του, εξηγώντας πως ήταν ο πιανίστας του τεράστιου πλοίου και ότι βρισκόταν στη θάλασσα για περίπου 9 με 10 ώρες.

Η σωτηρία του ήρθε γύρω στο μεσημέρι από τους Σον Νόρτον και Γκραντ Γκάρετ, οι οποίοι είχαν βγει για ψάρεμα ξιφία. Αντικρίζοντας κάτι να επιπλέει στο νερό, οι δύο ψαράδες κινητοποιήθηκαν άμεσα. «Είπα: “Ναι, είναι άνθρωπος. Σταματήστε το σκάφος, μαζέψτε όλες τις πετονιές”», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γκάρετ. Πλησιάζοντας, βρήκαν τον ναυαγό εξαντλημένο και αδύναμο. «Ο Γκραντ κι εγώ πιάσαμε ο καθένας από ένα χέρι και τον σηκώσαμε. Ήταν σε κατάσταση απόλυτου σοκ», περιέγραψε ο Νόρτον. Μόλις ο άνδρας βρήκε τη δύναμη να αρθρώσει λέξη, τους αποκάλυψε την ιδιότητά του και τους είπε: «Σας ευχαριστώ. Νόμιζα ότι θα πέθαινα».

Πώς η θερμοκρασία του νερού στον ωκεανό τον βοήθησε να επιβιώσει

Καθοριστικό ρόλο στην επιβίωσή του έπαιξαν οι ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες του νερού. Όπως εξήγησε ο Νόρτον, η θερμοκρασία του ωκεανού άγγιζε τους 24,5 βαθμούς Κελσίου (76°F). «Ο άνθρωπος αυτός έμεινε στο νερό για περίπου 10 ώρες. Αν ήταν άλλη χρονιά, αποκλείεται να τα είχε καταφέρει», τόνισε ο διασώστης, αναδεικνύοντας τον παράγοντα της τύχης μέσα στην τραγωδία.

Σύμφωνα με τον Άνταμ Γιασέντα, επικεφαλής των ναυαγοσωστών του Newport Beach που κλήθηκαν στο σημείο, ο πιανίστας εκτιμάται ότι έπεσε στη θάλασσα γύρω στις 2:30 τα ξημερώματα της 6ης Νοεμβρίου, αρκετές ώρες πριν από την προγραμματισμένη άφιξη του κρουαζιερόπλοιου στο Λος Άντζελες. Επιβάτες του «Ovation of the Seas» ανέφεραν σε μέσα ενημέρωσης ότι δεν υπήρξε καμία σχετική ειδοποίηση από τα μεγάφωνα, παρότι η εταιρεία συνηθίζει να αλλάζει πορεία και να ξεκινά επιχειρήσεις έρευνας σε τέτοια συμβάντα.

Αμέσως μετά τη διάσωση, οι ψαράδες ειδοποίησαν τις αρχές για το περιστατικό. Η Αμερικανική Ακτοφυλακή (US Coast Guard) έχει ήδη ξεκινήσει επίσημη έρευνα -όπως γράφει η Dailymail– προκειμένου να ρίξει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο μουσικός βρέθηκε εκτός του κρουαζιερόπλοιου.