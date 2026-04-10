Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η ευρωπαϊκή αεροπορική βιομηχανία, με το Διεθνές Συμβούλιο Αεροδρομίων της Ευρώπης (ACI Europe) να προειδοποιεί για επικείμενη «συστημική έλλειψη» καυσίμων.

Σύμφωνα με τον κλάδο, εάν η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ δεν αποκατασταθεί πλήρως εντός των επόμενων τριών εβδομάδων, η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με σοβαρά λειτουργικά προβλήματα στις αερομεταφορές.

Το ACI Europe, με επείγον σημείωμα, που αποκάλυψαν οι Financial Times, ενημέρωσε τον Έλληνα Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολο Τζιτζικώστα, για την κρισιμότητα της κατάστασης.

Οι βασικοί άξονες της προειδοποίησης είναι:

– Μείωση Αποθεμάτων: Τα αποθέματα καυσίμων αεροσκαφών (jet fuel) στην ΕΕ εξαντλούνται ταχύτατα.

– Γεωπολιτική Πίεση: Η στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή του Κόλπου στραγγαλίζει την προσφορά, την ώρα που η ζήτηση παραμένει υψηλή.

– Απειλή για τον Τουρισμό: Η κρίση ξεσπά στην αυγή της καλοκαιρινής σεζόν, θέτοντας σε κίνδυνο το τουριστικό οικοσύστημα και τις οικονομίες των κρατών-μελών που βασίζονται σε αυτό.

– Διπλασιασμός τιμών και κίνδυνος ακυρώσεων.

Αν και στην Ευρώπη δεν έχουν καταγραφεί ακόμη μαζικές καθηλώσεις αεροσκαφών —σε αντίθεση με χώρες της Ασίας, όπως το Βιετνάμ, που ήδη επιβάλλουν περιορισμούς— το κόστος έχει εκτοξευθεί.

Οι τιμές των καυσίμων έχουν ήδη διπλασιαστεί, αναγκάζοντας τις αεροπορικές εταιρείες να προειδοποιούν για αναπόφευκτες ακυρώσεις πτήσεων και σημαντικές αυξήσεις στα εισιτήρια.

Απουσία κεντρικού συντονισμού

Το ACI Europe στηλιτεύει την έλλειψη ενός πανευρωπαϊκού μηχανισμού παρακολούθησης των ενεργειακών αποθεμάτων για την αεροπορία.

Ζητά από την Κομισιόν την άμεση «χαρτογράφηση» της διαθεσιμότητας καυσίμων, ώστε να υπάρξει συντονισμένη αντίδραση και να αποφευχθεί ένα ολοκληρωτικό «μπλακ-άουτ» στις μεταφορές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Περικοπές πτήσεων από τις αεροπορικές

Εξαιτίας των πιο πάνω, μεγάλες εταιρείες μειώνουν το πτητικό τους έργο, αφού τα ακριβά καύσιμα κάνουν κάποια δρομολόγια ζημιογόνα.

Η Delta Air Lines γνωστοποίησε αυτή την εβδομάδα μείωση της χωρητικότητάς της κατά 3,5%, αναμένοντας πρόσθετο κόστος της τάξης των 2 δισ. δολαρίων στο τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου.

Παράλληλα, η Air New Zealand περιόρισε ορισμένες συνδέσεις της για τον ίδιο λόγο, ενώ ο πολωνικός αερομεταφορέας LOT διακόπτει λιγότερο εμπορικά δρομολόγια, προαναγγέλλοντας παράλληλα αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων.