Δραματική τροπή λαμβάνει η ήδη τεράστια ανθρωπιστική κρίση στο Νεπάλ, καθώς η μερική κατάρρευση φράγματος στη λίμνη Μπάριερ στην περιοχή του Θιβέτ προκάλεσε εκ νέου συναγερμό για σαρωτικό κύμα πλημμυρών, αναγκάζοντας τις αρχές να διατάξουν την άμεση απομάκρυνση των σωστικών συνεργείων από τις πληγείσες ζώνες.

Δείτε βίντεο από το φράγμα στη λίμνη που έφτασε στα όρια της υπερχείλισης:

Η ρήξη στο φράγμα σημειώθηκε στην πλευρά των συνόρων με την Κίνα, απελευθερώνοντας τεράστιους όγκους νερού που κατευθύνονται με σφοδρότητα προς τις κοιλάδες του βόρειου Νεπάλ, οι οποίες έχουν ήδη υποστεί ανυπολόγιστες ζημιές από τις προηγούμενες καταστροφικές πλημμύρες.

Δορυφορική εικόνα που έδωσαν στη δημοσιότητα τα Κινεζικά Μέσα Ενημέρωσης για τις συντεταγμένες της λίμνης:

Τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαίωσαν ότι «υπερχείλιση σημειώθηκε σήμερα» από μια λίμνη-φράγμα που σχηματίστηκε μετά την κατολίσθηση της Τετάρτης. Η λίμνη είναι γεμάτη, σύμφωνα με το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο, και το νερό έχει αρχίσει να τρέχει, με αποτέλεσμα οι αξιωματούχοι να αναστείλουν τις επιχειρήσεις διάσωσης στην περιοχή, ενώ συνεχίζεται η παρακολούθηση του φαινομένου.

Το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua αναφέρει επίσης ότι εγκαθίστανται κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης γύρω από τη λίμνη για την καλύτερη αξιολόγηση της κατάστασης τις επόμενες ώρες.

Νωρίτερα, η αστυνομία του Νεπάλ εξέδωσε προειδοποίηση στην οποία αναφερόταν ότι ένα φράγμα νερού είχε «παραβιαστεί από την πλευρά του Θιβέτ».