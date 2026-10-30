Κυβερνήσεις από όλο τον κόσμο συνιστούν στους πολίτες τους να διαθέτουν προμήθειες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπως για παράδειγμα αν συμβεί πόλεμος, εμφανιστούν ακραία καιρικά φαινόμενα ή απειληθεί η κυβερνοασφάλεια.

Η διατήρηση εφοδίων έκτακτης ανάγκης για διάστημα τριών ημερών αποτελεί κοινή σύσταση από τις κυβερνήσεις. Η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο κατέστησαν πρόσφατα σαφές στους πολίτες τους ότι πρέπει να έχουν έτοιμες προμήθειες για διάστημα 72 ωρών.

«Μην περιμένετε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης: προετοιμαστείτε τώρα!», ανέφερε κυβερνητικός λογαριασμός της γαλλικής περιφέρειας της Νορμανδίας σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την περασμένη Τρίτη.

Παράλληλα, ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε σε συνέντευξή του στο BBC Radio: «Μου αρέσουν τα φασόλια, οπότε έχω άφθονα στο ντουλάπι, καθώς και σούπες. Νομίζω ότι αυτά είναι τα είδη που θα συνιστούσα στον κόσμο να έχει».

Ο Καναδάς, η Ιαπωνία, το Μεξικό και η Ολλανδία προέτρεψαν επίσης τους πολίτες τους να έχουν ένα «κιτ» έκτακτης ανάγκης για διάστημα 72 ωρών. Άλλες χώρες προτείνουν μεγαλύτερη περίοδο ετοιμότητας, με τη Σουηδία και τη Νορβηγία να συστήνουν προμήθειες για περίπου μία εβδομάδα και τη Γερμανία για έως και 10 ημέρες.

«Έχετε τα δικά σας τρόφιμα, νερό και εφόδια»

Ορισμένες χώρες δίνουν λιγότερο συγκεκριμένες οδηγίες στους πολίτες τους. Στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, οι οδηγίες που δημοσιεύονται στον ιστότοπο Ready.gov του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας αναφέρουν: «Το να είστε προετοιμασμένοι σημαίνει να διαθέτετε τα δικά σας τρόφιμα, νερό και άλλα εφόδια που θα διαρκέσουν για αρκετές ημέρες».

Η Εθνική Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών της Ινδίας συμβουλεύει τα νοικοκυριά να διαθέτουν κιτ έκτακτης ανάγκης για καταστροφές, χωρίς όμως να προσδιορίζει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις οι οδηγίες αφορούν γενικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ενώ σε άλλες συγκεκριμένους κινδύνους. Υπάρχουν χώρες που παρέχουν συμβουλές ανάλογα με την περιοχή. Λόγου χάριν, στη Δυτική Αυστραλία έχει συστηθεί στους κατοίκους περιοχών, που συχνά επηρεάζονται από κυκλώνες να προετοιμάζουν κιτ έκτακτης ανάγκης με τρόφιμα, νερό και φάρμακα. Ομοίως, η πόλη του Κέιπ Τάουν στη Νότια Αφρική καλεί τα νοικοκυριά να διατηρούν αρκετές προμήθειες για τουλάχιστον τρεις ημέρες.

Τι γίνεται στην Ευρώπη;

Στην Ευρώπη έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ετοιμότητα έναντι καταστάσεων έκτακτης ανάγκης τα τελευταία δύο χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη «Στρατηγική της Ένωσης Ετοιμότητας» (Preparedness Union Strategy) τον Μάρτιο του 2025, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις και συγκρούσεις, καθώς και με την απειλή φυσικών καταστροφών λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Παρότι οι συστάσεις σχετικά με το ακριβές χρονικό διάστημα διαφέρουν, οι οδηγίες για το περιεχόμενο ενός τέτοιου κιτ είναι συγκεκριμένες: οι κυβερνήσεις προτείνουν αποθέματα μη αλλοιώσιμων τροφίμων, νερού, φαρμάκων, μπαταριών, έναν φακό και ένα ραδιόφωνο.

Οι χώρες που προτρέπουν τους πολίτες τους να διατηρούν «κιτ» έκτακτης ανάγκης

Ευρώπη : Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Τσεχία, Αυστρία, Ελβετία και Κροατία.

: Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Τσεχία, Αυστρία, Ελβετία και Κροατία. Βόρεια Αμερική : Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και Μεξικό.

: Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και Μεξικό. Νότια Αμερική : Χιλή, Κολομβία, Αργεντινή και Βραζιλία.

: Χιλή, Κολομβία, Αργεντινή και Βραζιλία. Αφρική : Νότια Αφρική.

: Νότια Αφρική. Ασία : Ιαπωνία, Ταϊβάν, Ισραήλ, Ινδία, Φιλιππίνες και Σιγκαπούρη.

: Ιαπωνία, Ταϊβάν, Ισραήλ, Ινδία, Φιλιππίνες και Σιγκαπούρη. Ωκεανία: Νέα Ζηλανδία και Αυστραλία.

Τι δήλωσε ο πρώην υποδιευθυντής του FBI

Ο Νταν Μποντζίνο, Αμερικανός συντηρητικός podcaster και πρώην αναπληρωτής διευθυντής του FBI, μίλησε πρόσφατα για την ετοιμότητα έκτακτης ανάγκης στην εκπομπή «The Dan Bongino Show».

Ξεκίνησε τονίζοντας τη σημασία τού να μην υπάρχει πανικός, προτού δηλώσει στους ακροατές: «Ο τρόπος για να μειώσετε το άγχος και τον πανικό σε ταραγμένους καιρούς είναι να είστε προετοιμασμένοι. Φροντίστε να έχετε ένα ραδιόφωνο έκτακτης ανάγκης, φροντίστε να έχετε μερικές μπαταρίες. Προμηθευτείτε τρόφιμα έκτακτης ανάγκης, ένα σύστημα συλλογής βρόχινου νερού και ταμπλέτες καθαρισμού νερού».

Από την άλλη πλευρά, ο βοηθός διευθυντής του Γραφείου Δημοσίων Υποθέσεων του FBI, Μπέντζαμιν Γουίλσον, απαντώντας στα σχόλια του Μποντζίνο δήλωσε πως «ο Νταν Μποντζίνο καθοδήγησε το FBI ως αναπληρωτής διευθυντής σε μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους μείωσης της εγκληματικότητας στην αμερικανική ιστορία και στο μεταξύ έχει κάθε δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις του ως απλός πολίτης πλέον».

Το σχέδιο του Πενταγώνου για τη διατήρηση της λειτουργίας των στρατιωτικών βάσεων

Οι συστάσεις περί ετοιμότητας έκτακτης ανάγκης έρχονται καθώς επίσης ο υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ ανέφερε σε πρόσφατη ανάρτησή του ότι οι περισσότερες στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ θα πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργούν αυτόνομα για τουλάχιστον τρεις μήνες, εάν αποκοπούν από εξωτερικές προμήθειες σε περίπτωση σύγκρουσης.

Στις 30 Σεπτεμβρίου, ο Χέγκσεθ παρουσίασε την πρωτοβουλία FORTRESS (Federal Operations for Resilience, Troop Resources, Energy, Supply and Survivability). Τη χαρακτήρισε ως το «ασφαλιστήριο συμβόλαιο του έθνους», ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ΗΠΑ θα εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στα απαραίτητα υλικά και να διεξάγουν επιχειρήσεις ακόμα κι αν διακοπούν οι παραδοσιακές αλυσίδες εφοδιασμού.

Με πληροφορίες από NewsWeek