Υπάρχει κίνδυνος να εκραγεί το δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ Al Rekayyat, καθώς το μηχανοστάσιό του έχει τυλιχθεί στις φλόγες, έπειτα από την επίθεση με βλήμα που δέχθηκε, δήλωσε σήμερα στο Reuters μια πηγή με ενημέρωση για το περιστατικό.

Το Al Rekayyat και ένα δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου με σημαία Σαουδικής Αραβίας υπέστησαν ζημιές κοντά στα Στενά του Ορμούζ, αφού οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν στη διάρκεια της νύχτας πυραύλους εναντίον πλοίων που διέρχονταν από αυτή τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Το Al Rekayyat ήταν φορτωμένο με υγροποιημένο φυσικό αέριο και εξέπεμψε σήματα κινδύνου ζητώντας βοήθεια, αφού χτυπήθηκε στην αριστερή πλευρά του, τόνισε η πηγή.