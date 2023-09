Τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα και δεκάδες τραυματίστηκαν σε αεροπορικό βομβαρδισμό με στόχο μια υπαίθρια αγορά στο νότιο Χαρτούμ.

Αυτή ήταν μια από τις πιο πολύνεκρες αεροπορικές επιθέσεις με θύματα αμάχους στην πρωτεύουσα του Σουδάν, που μαστίζεται από τον πόλεμο εδώ και σχεδόν πέντε μήνες και όπου εντείνονται οι συγκρούσεις σε κατοικημένες περιοχές.

At least 40 people were killed in an airstrike on a market in southern Khartoum, the local volunteer emergency room says in a statement. #Sudan pic.twitter.com/kZf2NYGK2P

🧵 An airstrike this morning killed 40 in Hai Mayo, Goro Market, according to the Southern Belt Emergency Room. This is the deadliest single incident of the war so far and one of at least 2 recent attacks targeting commercial activity in RSF-controlled parts of Khartoum. #Sudan pic.twitter.com/eXLnawuzI5

— Sudan War Monitor (@sudanwarmonitor) September 10, 2023