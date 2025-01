Εβδομήντα άνθρωποι σκοτώθηκαν από επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε ένα από τελευταία νοσοκομεία που λειτουργούν ακόμη στην πόλη Ελ Φάσερ, στην περιοχή του Νταρφούρ, ανακοίνωσαν φιλοδημοκρατικοί ακτιβιστές.

⚡-SUDAN:

At least 70 people were killed and dozens injured in a missile attack by a Rapid Support Forces drone on the Saudi Hospital in El Fasher, the capital of North Darfur State. pic.twitter.com/gQVajYfJ3C

— Afridi! (@AakashAfridi3) January 25, 2025