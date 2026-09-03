Δύο φορτηγά που μετέφεραν βοήθεια από το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (WFP), η οποία προοριζόταν να διανεμηθεί σε χιλιάδες ανθρώπους στο Σουδάν, επλήγησαν σε αεροπορική επιδρομή την Κυριακή, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η υπηρεσία του ΟΗΕ, χωρίς να αποδώσει κάπου την ευθύνη για την επίθεση.

Ο πόλεμος που ξέσπασε τον Απρίλιο του 2023 ανάμεσα στις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις και στους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 200.000 ανθρώπους και έχει εκτοπίσει πάνω από 12 εκατομμύρια Σουδανούς, προκαλώντας τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση παγκοσμίως, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Τους τελευταίους μήνες καταγράφεται αύξηση των επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), εξαιτίας των οποίων έχουν βρει τον θάνατο περισσότεροι από 1.000 άμαχοι.

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών ανέφερε πως τα φορτηγά επλήγησαν κοντά στην πόλη Ντίλινγκ, στην πολιτεία Νότιο Κορντοφάν. Τα δύο φορτηγά μετέφεραν 50 τόνους τροφίμων που προορίζονταν για την Καντούγκλι, πρωτεύουσα της συγκεκριμένης πολιτείας, όπου το WFP φροντίζει για τη σίτιση δεκάδων χιλιάδων κατοίκων.

Τέτοιες επιθέσεις «είναι απαράδεκτες και πρέπει να σταματήσουν», υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος.

Μετά τη Λωρίδα της Γάζας, το Σουδάν ήταν πέρυσι η πιο επικίνδυνη περιοχή για τους εργαζόμενους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, με 71 θανάτους, σύμφωνα στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών.