Τουλάχιστον εννιά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 14 τραυματίστηκαν χθες Τετάρτη σε πλήγμα μη επανδρωμένου εναέριου συστήματος στην πολιτεία Βόρειο Κορντοφάν, στο Σουδάν, αποδοθέν στους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), σύμφωνα με ιατρική πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου.

Έπειτα από πολυήμερη επιχείρηση στην πολιτεία Βόρειο Κορντοφάν, ο τακτικός στρατός του Σουδάν, σε πόλεμο εναντίον των ΔΤΥ από τα μέσα του Απριλίου του 2023, μπόρεσε να χαλαρώσει τον κλοιό των παραστρατιωτικών στην περιοχή γύρω από την πόλη Ελ Ομπάιντ, την πολιτειακή πρωτεύουσα, καθώς και να ανακτήσει τον έλεγχο οδικού άξονα στρατηγικής σημασίας προς την πρωτεύουσα Χαρτούμ.

Μετά την ήττα αυτή ο επικεφαλής των ΔΤΥ, ο στρατηγός Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, διεμήνυσε πως δεν θα «συγκρατεί» πλέον τους μαχητές του, εγείροντας ανησυχίες πως επίκεινται νέες φρικαλεότητες σε βάρος αμάχων.

«Εννιά άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 14 τραυματίστηκαν σε βομβαρδισμό από drone των ΔΤΥ στο χωριό Αλ Τζαμάμα, στην πολιτεία Βόρειο Κορντοφάν» χθες το πρωί, είπε στο AFP ιατρική πηγή, ζητώντας να μην κατονομαστεί για την ασφάλειά της.

Προχθές Τρίτη η Emergency Lawyers, ανεξάρτητη οργάνωση που καταγράφει εγκλήματα που διαπράττονται στον πόλεμο, ανακοίνωσε πως «οι ΔΤΥ διέπραξαν ωμότητες εναντίον αμάχων στο δυτικό τμήμα της πολιτείας Βόρειο Κορντοφάν, ιδίως «επιθέσεις», «λεηλασίες» και «βανδαλισμούς» κάνοντας λόγο για «δεκάδες τραυματίες».

«Η εμμονή του στρατού να συνεχίζει τη στρατιωτική κλιμάκωση και να κυριεύει νέα εδάφη (…) κάνει παράλογη κάθε αντίδραση στις διεθνείς εκκλήσεις ή απαιτήσεις για ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός», σχολίασε από την πλευρά της η συμμαχία Tasis, ο πολιτικός βραχίονας των ΔΤΥ.

Ο πόλεμος στο Σουδάν, που έχει μπει στην τέταρτη χρονιά του, έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και ξερίζωσε εκατομμύρια κατοίκους.

Οι εχθροπραξίες δεν σταματούν να κλιμακώνονται μετά την κατάληψη από τις ΔΤΥ ολόκληρης της αχανούς περιοχής Νταρφούρ (δυτικά).

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, μόνο από την αρχή της τρέχουσας χρονιάς έχουν σκοτωθεί πάνω από 1.000 άνθρωποι σε πλήγματα μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων μόνο στην περιοχή Κορντοφάν.

Το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική Ηλικία (UNICEF) έκανε λόγο προχθές Τρίτη για τουλάχιστον 23 παιδιά νεκρά μέσα στους τελευταίους δυο μήνες μόνο στην πολιτεία Βόρειο Κορντοφάν.

Και οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές στο Σουδάν κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου, ειδικά για βομβαρδισμούς χωρίς καμιά διάκριση σε περιοχές όπου ζει άμαχος πληθυσμός, ενώ ειδικά οι ΔΤΥ κατηγορούνται για συστηματικές λεηλασίες, σεξουαλική βία και «γενοκτονία».