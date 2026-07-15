Το Σουδάν διατρέχει κίνδυνο να επιδεινωθεί η κρίση πείνας, καθώς η ένοπλη σύρραξη που μαίνεται από το 2023, οι περικοπές της χρηματοδότησης στην ανθρωπιστική βοήθεια και τα αυξανόμενα κόστη για τους γεωργούς, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, απειλούν κάποια κέρδη στον αγώνα με σκοπό να αντιμετωπιστεί είχαν σημειωθεί πρόσφατα, προειδοποίησε χθες Τρίτη ο υπηρεσιακός επικεφαλής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (ΠΕΠ) των Ηνωμένων Εθνών.

Ο πόλεμος ανάμεσα στον τακτικό στρατό και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), που έχει μπει στον τέταρτο χρόνο, έχει στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, μετέτρεψε εκατομμύρια άλλους σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες και προκάλεσε τεράστιες καταστροφές σε μεγάλο μέρος της χώρας. Οργανώσεις αρωγής έχουν προειδοποιήσει επανειλημμένα πως η διατροφική ανασφάλεια χειροτερεύει και ότι η ανθρωπιστική πρόσβαση για βοήθεια είναι περιορισμένη.

Στο Σουδάν συνεχίζει να εκτυλίσσεται η μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο: κάπου 5 εκατομμύρια άνθρωποι είναι αντιμέτωποι με καταστροφικά επίπεδα πείνας, παρά την εντατική προσπάθεια να διανεμηθεί βοήθεια ώστε να μειωθεί ο αριθμός όσων υφίστανται λιμό, ανέφερε ο Καρλ Σκάου, ο υπηρεσιακός εκτελεστικός διευθυντής του ΠΕΠ, στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

«Πρόκειται για τεράστια κρίση, τόσο από τη σκοπιά των αριθμών, όσο και αυτή της βαρύτητας», ανέφερε, υπογραμμίζοντας πως πάνω από 100.000 άμαχοι αντιμετωπίζουν συνθήκες προσιδιάζουσες σε λιμό, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού στο ολοκληρωμένο πλαίσιο κατάταξης ως προς την επισιτιστική ασφάλεια (IPC) που χρησιμοποιεί ο ΟΗΕ. «Με τέτοιους αριθμούς στη (φάση) 5 του IPC», εξήγησε, η κατάσταση «είναι πάρα πολύ σοβαρή».

Σε όλο το Σουδάν, σχεδόν 19,5 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν υψηλά επίπεδα οξείας διατροφικής ανασφάλειας, σύμφωνα με το IPC. Ο κ. Σκάου σημείωσε πως οι πρόσφατες μάχες γύρω από την Ελ Ομπάιντ, στην πολιτεία Βόρειο Κορντοφάν, εγείρουν τον φόβο πως η πόλη θα έχει μοίρα παρόμοια με εκείνη της Ελ Φάσερ, στο Νταρφούρ, όπου είχαν παγιδευτεί εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι κι η πολιορκία δεν επέτρεπε παραδόσεις βοήθειας.

Τις τελευταίες μέρες η βία αποκλιμακώθηκε λίγο, εγείροντας ελπίδες ότι οι παραδόσεις βοήθειας μπορεί να επεκταθούν, να φτάσουν από τους 100.000 στους 250.000 ανθρώπους γύρω από την Ελ Ομπάιντ. Το ΠΕΠ εκφράζει ολοένα πιο έντονη ανησυχία για την επανέναρξη συγκρούσεων την περασμένη εβδομάδα στο Νταρφούρ, με συνέπεια το κλείσιμο του συνοριακού περάσματος Τίνε, στον δρόμο από το Τσαντ προς το Νταρφούρ.

Σε διάφορες περιοχές της χώρας, το ΠΕΠ αναγκάστηκε να μειώσει τον αριθμό των ανθρώπων στους οποίους παρέχει βοήθεια από τους 5 εκατ. πριν από έναν χρόνο σε περίπου 3,5 εκατ., ενώ μείωσε επίσης τις μερίδες, ιδίως στην Ταουίλα, στο Νταρφούρ, καθώς αντιμετωπίζει χρηματοδοτικό κενό 646 εκατ. δολαρίων λόγω των περικοπών από πλευράς μεγάλων χορηγών του, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, κρατών μελών της ΕΕ και της Βρετανίας.

«Δεν κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση», επισήμανε ο κ. Σκάου, αντιθέτως «οπισθοδρομούμε». Προειδοποίησε πως οι τιμές του ντίζελ, που αυξάνονται ξανά, κι οι ελλείψεις λιπασμάτων που οφείλονται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στο κλείσιμο του στενού του Ορμούζ απειλούν να υπονομεύσουν περαιτέρω τη διατροφική ασφάλεια του Σουδάν την τρέχουσα περίοδο της σποράς.

Το Σουδάν εξαρτάται σε καίριο βαθμό από τις εξαγωγές λιπασμάτων με προέλευση κράτη του Κόλπου, ενώ πολλές από τις αγροτικές καλλιέργειες στη χώρα εξαρτώνται από αντλίες άρδευσης, που ενίοτε είναι υπερβολικά ακριβές για τους γεωργούς του.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ