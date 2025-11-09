Οι κάτοικοι της σουδανικής πόλης Ελ Ομπέιντ, στη στρατηγικής σημασίας περιοχή του Κορντοφάν, ζουν αυτό το Σαββατοκύριακο με τον φόβο μιας επίθεσης των παραστρατιωτικών, οι οποίοι κατέλαβαν πρόσφατα την τελευταία μεγάλη πόλη του γειτονικού Νταρφούρ που δεν είχαν μέχρι τώρα υπό τον έλεγχό τους.

Η τρίτη σε μέγεθος χώρα της Αφρικής βιώνει από τον Απρίλιο του 2023 ένα αιματοκύλισμα για την εξουσία, στο οποίο έχουν βρεθεί αντιμέτωποι ο στρατηγός Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν με τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης του πρώην υπαρχηγού του, του Μοχάμεντ Νταγκλό. Και οι δύο πλευρές κατηγορούνται για βιαιοπραγίες.

Στις 26 Οκτωβρίου οι ΔΤΥ κατέλαβαν την πόλη Ελ Φάσερ του Νταρφούρ και έκτοτε αυξάνονται συνεχώς οι μαρτυρίες για βιασμούς, απαγωγές και σφαγές αμάχων. Από την πλευρά του, ο στρατός ελέγχει το ανατολικό και ένα μέρος του κεντρικού Σουδάν, όπως και την πρωτεύουσα, το Χαρτούμ.

Ανάμεσα στο Νταρφούρ και το Χαρτούμ, η πετρελαιοφόρα επαρχία του Κορντοφάν φαίνεται ότι θα είναι το επόμενο επίκεντρο της σύγκρουσης, καθώς δεν υπάρχει ακόμη κάποια συμφωνία των αντιμαχόμενων πλευρών επί της πρότασης εκεχειρίας που τους υπέβαλαν οι μεσολαβήτριες χώρες, η Σαουδική Αραβία, οι ΗΠΑ, η Αίγυπτος και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Οι ΔΤΥ είπαν την πέμπτη ότι στηρίζουν την πρόταση, ωστόσο ο στρατός δεν έκανε κανένα σχόλιο και άφησε να εννοηθεί ότι οι συγκρούσεις θα συνεχιστούν. Την Παρασκευή, ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο Φόλκερ Τουρκ, προειδοποίησε ότι προετοιμάζεται η εντατικοποίηση των εχθροπραξιών στο Κορντοφάν.

«Φοβόμαστε, έπειτα από αυτά που συνέβησαν στην Ελ Φάσερ» είπε το Σάββατο στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας κάτοικος της Ελ Ομπέιντ, ο Σοάαντ Άλι. «Ζούμε με τον φόβο. Οι Αρχές προσπαθούν να μας καθησυχάσουν (…) αλλά μετά από αυτά που έγιναν στην Μπάρα, ο φόβος μας αυξάνεται» είπε ένας άλλος κάτοικος, που ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος, για λόγους ασφαλείας.

Οι παραστρατιωτικοί κατέλαβαν την περασμένη εβδομάδα την πόλη Μπάρα, που βρίσκεται στο Κορντοφάν, και συγκεντρώνουν τις δυνάμεις τους γύρω από την Ελ Ομπέιντ, νοτιότερα. Την Τρίτη, μια επίθεση στην περιοχή αυτήν άφησε πίσω του 40 νεκρούς, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Η πόλη, η πρωτεύουσα του Βόρειου Κορντοφάν, απέχει 400 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Χαρτούμ και αριθμεί μισό εκατομμύριο κατοίκους.

Αφού οι ΔΤΥ μπήκαν στην Μπάρα, περίπου 36.000 άνθρωποι έφυγαν από την πόλη και από τέσσερις γειτονικές κοινότητες.

«Μετά την κατάληψη της Ελ Φάσερ, ο αριθμός των αμάχων θυμάτων, οι καταστροφές και ο μαζικός εκτοπισμός του πληθυσμού αυξάνονται συνεχώς», είπε ο Τουρκ.

Ο σουδανικός στρατός αναχαίτισε το Σάββατο μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην Ελ Ομπέιντ, είπε μια στρατιωτική πηγή. Αυτού του είδους οι επιθέσεις είναι μία από τις βασικές τακτικές που ακολουθούν οι ΔΤΥ στον πόλεμο.

Μετά την πτώση της Ελ Φάσερ, περισσότεροι από 80.000 άνθρωποι έφυγαν από την πόλη και τα περίχωρά της και αναζήτησαν καταφύγιο στις κοινότητες Ταουίλα, Κεμπκαμπίγια, Μελίτ και Κουτούμ. Οι πρόσφυγες είπαν στο AFP ότι γυναίκες και άνδρες χωρίστηκαν στην έξοδο της Ελ Φάσερ και ότι εκατοντάδες άνδρες κρατούνται σε γειτονικές πόλεις.

Στην Ταουίλα έφτασαν πολλές οικογένειες συνοδεύοντας «παιδιά που δεν είναι δικά τους», είπε η Ματίλντε Βου, του Νορβηγικού Συμβουλίου για τους πρόσφυγες στο Σουδάν. «Αυτό σημαίνει ότι παιδιά έχασαν τους γονείς τους στον δρόμο, επειδή (…) εξαφανίστηκαν μέσα στο χάος, σκοτώθηκαν ή κρατούνται», εξήγησε.

Ο κυβερνήτης του Νταρφρού Μίνι Μινάουι, που πλέον βρίσκεται στο Πορτ-Σουδάν, την προσωρινή έδρα της προσκείμενης στον στρατό κυβέρνησης, είπε σήμερα ότι η αποχώρηση των ΔΤΥ από τις πόλεις που ελέγχουν είναι ο βασικός όρος για την κατάπαυση του πυρός. «Θα πρέπει να προηγηθεί η αποχώρηση των Ζανζαουίδων και των μισθοφόρων (σ.σ. ονομασίες που παραπέμπουν στις ΔΤΥ) από τα νοσοκομεία και τις πόλεις, η απελευθέρωση των ομήρων, ιδίως των γυναικών και των παιδιών, και η επιστροφή των εκτοπισμένων» ανέφερε ο Μινάουι. «Μια εκεχειρία χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις θα σημάνει την διχοτόμηση του Σουδάν», υπογράμμισε.

Το 2011, έπειτα από δεκαετίες πολέμου και ένα δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία, το Νότιο Σουδάν αποσχίστηκε και έγινε ανεξάρτητο κράτος.

Από τον τελευταίο πόλεμο, έχουν σκοτωθεί μέχρι σήμερα δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, εκτοπίστηκαν σχεδόν 12 εκατομμύρια και προκλήθηκε, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο.

