Πέντε παιδιά της ίδιας οικογένειας σκοτώθηκαν την Πέμπτη κατά τον βομβαρδισμό μιας πόλης που ελέγχεται από τους παραστρατιωτικούς στο Βόρειο Κορντοφάν, ανέφερε μια μη κυβερνητική οργάνωση που απέδωσε την επίθεση αυτήν στον στρατό του Σουδάν.

Την ίδια ώρα, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Σουδάν και ντε φάκτο πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι έστειλε μήνυμα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ με το οποίο «επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή του στις αμερικανικές προσπάθειες ειρήνευσης» στη χώρα.

Οι μάχες εντείνονται στην περιοχή του Κορντοφάν, μια ζώνη στρατηγικής σημασίας μεταξύ του ανατολικού και του δυτικού Σουδάν, καθώς ο στρατός και η παραστρατιωτική οργάνωση Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) διεκδικούν τον έλεγχό του, τρία χρόνια αφού ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους ενώ οι εκτοπισμένοι ανέρχονται σε εκατομμύρια.

Σύμφωνα με την ΜΚΟ Emergency Lawyers, η οποία καταγράφει τη βία στο Σουδάν, αεροσκάφος Αντόνοφ βομβάρδισε ένα σπίτι στο χωριό Άμπου Ζαέιμα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε παιδιά και να τραυματιστεί η μητέρα τους.

Ο στρατός δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο μέχρι στιγμής.

Στην ίδια περιοχή σημειώθηκαν επιθέσεις και με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ένα όπλο που χρησιμοποιείται ολοένα και συχνότερα και από τις δύο πλευρές, καθώς τους επιτρέπει να χτυπούν στόχους από απόσταση, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τους άνδρες τους. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περισσότεροι από 1.100 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε τέτοιες επιθέσεις στο Σουδάν από τις αρχές του έτους.

Πρόσφατα, στο Βόρειο Κορντοφάν χτυπήθηκαν ένα καταφύγιο για εκτοπισμένες οικογένειες, ο κοιτώνας ενός πανεπιστημίου και αποθήκες όπου φυλάσσονταν τουλάχιστον 330.000 σχολικά βιβλία.

«Σε κάθε επίθεση, οι οικογένειες αναρωτιούνται τι θα μπει στο στόχαστρο μετά», είπε ο Σασουάτ Σαράφ, ο διευθυντής του Νορβηγικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (CNR) στο Σουδάν.

Πέρυσι, οι ΗΠΑ, η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προσπάθησαν από κοινού να πιέσουν για την έναρξη ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, όμως η απόπειρα αυτή κατέρρευσε όταν ο Μπουρχάν κατηγόρησε τα ΗΑΕ ότι στηρίζουν τις ΔΤΥ. Το Άμπου Ντάμπι αρνείται ότι εξοπλίζει τους παραστρατιωτικούς, μολονότι πολλές διεθνείς εκθέσεις υποστηρίζουν το αντίθετο. Η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία στηρίζουν τον στρατό του Μπουρχάν.