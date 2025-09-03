Περίπου 270 πτώματα έχουν ανασυρθεί από το απομονωμένο χωριό του Νταρφούρ, στο δυτικό Σουδάν, που θάφτηκε στη λάσπη έπειτα από κατολίσθηση, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο μιας τοπικής πολιτικής αρχής που επισκέφθηκε το σημείο.

Από την κατολίσθηση, αργά την Κυριακή, έπειτα από καταρρακτώδεις βροχές, σκοτώθηκαν εκατοντάδες άνθρωποι στο χωριό Ταρασίν, σε μια δυσπρόσιτη κοιλάδα στον ορεινό όγκο του Τζέμπελ Μάρα, εκτιμά ο ΟΗΕ. Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων και οι ζημιές είναι δύσκολο να υπολογιστούν καθώς αυτή η ζώνη ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από το Κίνημα του Στρατού Απελευθέρωσης του Σουδάν (MLS). Ο πρώτος απολογισμός έκανε λόγο για 300-1.000 νεκρούς.

«Εκατοντάδες βρίσκονται ακόμη κάτω από τα χαλάσματα, σπίτια και καλλιέργειες θάφτηκαν» στη λάσπη, είπε ο Μουτζίμπ αλ Ραχμάν Μουχάμαντ αλ Ζουμπάιρ, ο πρόεδρος της πολιτικής αρχής στις ζώνες που ελέγχει το MLS.

«Πολλά ζώα σκοτώθηκαν επίσης, όλα είναι κάτω από τη λάσπη τώρα» και η κατολίσθηση επηρέασε και τις πηγές της περιοχής, είπε μιλώντας με δορυφορικό τηλέφωνο στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Φωτογραφίες που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το MLS δείχνουν ένα μικρό πλήθος ανθρώπων να επιχειρεί στον τόπο που σημειώθηκε η κατολίσθηση και το χωριό να έχει καλυφθεί από ένα παχύ στρώμα από λάσπη, ξεριζωμένα δέντρα και σπασμένα δοκάρια σπιτιών.

Περίπου 150 άνθρωποι εγκατέλειψαν την περιοχή για να βρουν καταφύγιο αλλού μετά την κατολίσθηση, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης.

Η περιοχή απέχει μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από την πόλη Ελ Φάσερ, την πρωτεύουσα του Βόρειου Νταρφούρ, η οποία πολιορκείται εδώ και έναν χρόνο από τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης, που μάχονται τον στρατό της χώρας. Το MLS μέχρι στιγμής δεν έχει αναμιχθεί στις φονικές μάχες μεταξύ του στρατού και των ΔΤΥ, σε αυτήν τη χώρα που βιώνει «τη χειρότερη σύγχρονη ανθρωπιστική κρίση», σύμφωνα με τον ΟΗΕ.