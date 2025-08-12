Τουλάχιστον 40 άμαχοι σκοτώθηκαν τη Δευτέρα έπειτα από επίθεση των Παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF) σε καταυλισμό εκτοπισμένων κοντά στην πόλη Ελ Φάσερ, πρωτεύουσα της επαρχίας Βόρειου Νταρφούρ, σύμφωνα με τοπικές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η οργάνωση Emergency Response Rooms, που δρα στον καταυλισμό Αμπού Σουκ, ανέφερε ότι άνδρες της RSF εισέβαλαν σε τμήματα του καταυλισμού, επιτιθέμενοι σε πολίτες ακόμη και μέσα στα σπίτια τους, με αποτέλεσμα και τουλάχιστον 19 τραυματισμούς.

Ο Αμπού Σουκ, που φιλοξενεί περίπου 450.000 εκτοπισμένους, έχει γίνει επανειλημμένα στόχος επιθέσεων από την αρχή του πολέμου. Παρά το γεγονός ότι η Ελ Φάσερ παραμένει υπό τον έλεγχο του σουδανικού στρατού, οι RSF πραγματοποιούν συχνές επιδρομές στα περίχωρα.

Οι Επιτροπές Αντίστασης της πόλης επιβεβαίωσαν μέσω Facebook τις επιθέσεις, τονίζοντας ότι «αντικατοπτρίζουν το μέγεθος των αποτρόπαιων παραβιάσεων κατά αθώων και ανυπεράσπιστων ανθρώπων». Οι Επιτροπές Αντίστασης αποτελούνται από τοπικούς ακτιβιστές και πολίτες που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Το Εργαστήριο Ανθρωπιστικής Έρευνας του Πανεπιστημίου Γέιλ δημοσίευσε δορυφορικές εικόνες που εμφανίζουν 40 οχήματα στον καταυλισμό τη Δευτέρα, κυρίως στη βορειοδυτική πλευρά του, σε μια προσπάθεια να επιβεβαιωθούν οι καταγγελίες για επίθεση της RSF.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι έχει αναλύσει φωτογραφίες και βίντεο στα οποία φαίνεται να διακρίνονται μέλη της RSF να πυροβολούν ανθρώπους που βρίσκονται πεσμένοι στο έδαφος, ενώ τους απευθύνουν ρατσιστικές ύβρεις.

Επιπλέον, δορυφορικές λήψεις από το Σάββατο δείχνουν φερόμενα μέλη της RSF να εμποδίζουν οδούς διαφυγής από την Ελ Φάσερ προς την Κουτούμ και το Μέλιτ, αποτρέποντας πολίτες από το να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Ο εμφύλιος στο Σουδάν ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2023 στην πρωτεύουσα Χαρτούμ και εξαπλώθηκε σε όλη τη χώρα, ως αποτέλεσμα της έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ RSF και εθνικού στρατού. Οι συγκρούσεις έχουν κοστίσει τη ζωή σε πάνω από 40.000 ανθρώπους και έχουν εκτοπίσει περίπου 12 εκατομμύρια. Ο Αμπού Σουκ είναι ένας από τους δύο καταυλισμούς όπου επικρατούν συνθήκες λιμού, σύμφωνα με ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Ο σουδανικός στρατός δήλωσε ότι τη Δευτέρα συγκρούστηκε με μαχητές της RSF στην Ελ Φάσερ από τις 6 το πρωί έως το απόγευμα, αποκρούοντας μεγάλη επίθεση, καταστρέφοντας πάνω από 16 οχήματα μάχης και καταλαμβάνοντας 34 ακόμη, συμπεριλαμβανομένων τεθωρακισμένων.

Από την πλευρά της, η RSF ανακοίνωσε στο Telegram ότι προήλασε στην Ελ Φάσερ και κατέλαβε στρατιωτικό εξοπλισμό, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.