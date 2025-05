Νέα έκρηξη αναφέρθηκε χθες Δευτέρα το βράδυ σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στο Πορτ Σουδάν, προσωρινή έδρα της σουδανικής κυβέρνησης, καθώς εξαπλώθηκε πυρκαγιά που προκλήθηκε νωρίτερα εξαιτίας επιδρομής drone των παραστρατιωτικών, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο κυβερνητικός αξιωματούχος.

«Η έκρηξη απόψε οφειλόταν στην ανάφλεξη μιας από τις δεξαμενές, που προκλήθηκε από την εξάπλωση της πυρκαγιάς», πρόσθεσε ο αξιωματούχος, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση ζήτησε τη βοήθεια της Σαουδικής Αραβίας, πιο συγκεκριμένα την αποστολή πυροσβεστικού αεροσκάφους.

Επιτόπου, ανταποκριτής του AFP μετέδωσε πως «όλος» ο ορίζοντας βάφτηκε «κόκκινος» όταν έγινε η νέα έκρηξη.

Videos show the moment Sudan’s paramilitary Rapid Support Forces (RSF) carried out a drone attack on an airbase near Port Sudan airport, according to the Sudanese army.

Port Sudan has been perceived as the safest place in the war-torn country. pic.twitter.com/RYSznczVKX

— Al Jazeera English (@AJEnglish) May 4, 2025