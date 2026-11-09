Ο σουδανικός στρατός συνέλαβε χθες Κυριακή τον Άχμεντ Χαρούν, άλλοτε συνεργάτη του ανατραπέντα αυταρχικού ηγέτη της χώρας Όμαρ ελ Μπασίρ, που καταζητείται από τη διεθνή κοινότητα για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στον μηχανισμό ασφαλείας.

Ο Άχμεντ Χαρούν, πρώην πρόεδρος του κόμματος του Όμαρ ελ Μπασίρ, «τέθηκε υπό κράτηση όπως προβλέπουν οι νόμιμες διαδικασίες», ανέφερε η πηγή αυτή, η οποία εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Σε βάρος του εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης που έχει εκδοθεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), για 22 κατηγορίες που αφορούν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στον πόλεμο στο Νταρφούρ το 2003 και το 2004.

Ο πρώην κυβερνήτης της σουδανικής πολιτείας Νότιο Κορντοφάν και υπουργός του Όμαρ ελ Μπασίρ είχε συλληφθεί για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2019, μετά την ανατροπή του αυταρχικού αρχηγού του κράτους.

Αλλά διέφυγε, μαζί με άλλους πρώην ανώτερους αξιωματούχους, το 2023, όταν ξέσπασε ο πόλεμος ανάμεσα στον τακτικό στρατό και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), κληρονόμων των Τζαντζαουίντ, οι οποίες είχαν κατηγορηθεί για σφαγές με φυλετικά κριτήρια στο Νταρφούρ τα χρόνια του 2000, επί των ημερών του Όμαρ ελ Μπασίρ στην εξουσία.

Έκτοτε, ο Άχμεντ Χαρούν επανεμφανίστηκε για να εκφράσει την υποστήριξή του στον τακτικό στρατό υπό τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν.

Παρέμενε διακριτικός, ωσότου έδωσε συνέντευξη σε πόντκαστ την Παρασκευή, που πήρε μεγάλη δημοσιότητα• σε αυτή, επαναβεβαίωσε την υποστήριξή του στον στρατηγό Μπουρχάν, που επικρίνεται διότι ενέταξε στον κυβερνητικό μηχανισμό ισλαμιστές του άλλοτε κυβερνώντος κόμματος.

Ο στρατηγός Μπουρχάν έχει περίπλοκη σχέση με τους ισλαμιστές, ένοπλους και με επιρροή, έχει βασιστεί σε αυτούς για να επιτύχει πολιτικούς και στρατιωτικούς στόχους, παρότι υφίσταται πιέσεις, από τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο και τη Σαουδική Αραβία, προκειμένου να πάρει αποστάσεις.

Η ανατροπή του Όμαρ ελ Μπασίρ από τους στρατηγούς του τον Απρίλιο του 2019, έπειτα από μαζικές λαϊκές διαδηλώσεις εναντίον του, είχε δημιουργήσει ελπίδες πως θα προχωρούσε μετάβαση στη δημοκρατία στο Σουδάν — ωσότου ο στρατηγός Μπουρχάν και το τότε δεξί του χέρι, που μετατράπηκε κατόπιν σε ορισμένο εχθρό του, ο αρχηγός των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, έδιωξαν τους πολίτες από τη μεταβατική κυβέρνηση με το πραξικόπημα του 2021.

Η υποβόσκουσα αντιπαλότητα των δύο στρατηγών εκτραχύνθηκε κι οδήγησε στο ξέσπασμα του πολέμου το 2023, μετά το τελευταίο τελεσίγραφο του στρατηγού Μπουρχάν στις ΔΤΥ προκειμένου να ενσωματωθούν στον τακτικό στρατό.

Έκτοτε, ο στρατός, βασιζόμενος σε συμμαχία με διάφορες παραστρατιωτικές οργανώσεις, πολεμά εναντίον των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης, στις οποίες είναι ενταγμένοι ισλαμιστές μαχητές.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ζητεί —μάταια— εδώ και χρόνια να εκδοθούν τόσο ο Άχμεντ Χαρούν όσο και ο ίδιος ο Όμαρ ελ Μπασίρ, φυλακισμένος στη χώρα του, στη Χάγη για να δικαστούν.

Το 2024, η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε ανακοινώσει πως προσέφερε έως και 5 εκατομμύρια δολάρια για τη σύλληψη του Άχμεντ Χαρούν.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP

Φωτογραφία: SudanNow