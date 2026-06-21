Την έντονη ανησυχία του για τον «άμεσο κίνδυνο» διάπραξης «μαζικών φρικαλεοτήτων» στην πόλη Ελ Ομπάιντ, πρωτεύουσα της πολιτείας Βόρειο Κορντοφάν του Σουδάν, εξέφρασε το Σαββατοκύριακο το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, εν μέσω φόβων για επικείμενη μεγάλης κλίμακας επίθεση των παραστρατιωτικών.

Με επίσημη ανακοίνωσή τους, τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας κάλεσαν τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) να «σταματήσουν αμέσως την επίθεσή τους στην Ελ Ομπάιντ», καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουν συγκεντρώσει ισχυρές στρατιωτικές ενισχύσεις περιμετρικά του αστικού κέντρου. Η πόλη τελεί υπό πολύμηνη πολιορκία από τις ΔΤΥ, στο πλαίσιο του εμφυλίου πολέμου εναντίον του τακτικού στρατού που ξέσπασε στα μέσα Απριλίου του 2023.

Διπλωματικός μαραθώνιος για την αποτροπή της επίθεσης

Στο πλαίσιο των διεθνών πιέσεων, ο ειδικός απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Σουδάν, Πέκα Χααβίστο, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ηγέτη των ΔΤΥ, στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, ο κ. Χααβίστο ζήτησε επιτακτικά να μην δοθεί η εντολή για επίθεση, υπογραμμίζοντας την «επείγουσα ανάγκη αποκλιμάκωσης» και καλώντας τον στρατηγό να αποφύγει ενέργειες που θα επιδείνωναν τη φρικτή ανθρωπιστική κρίση.

Νωρίτερα, τόσο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, όσο και ο Ύπατος Αρμοστής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, είχαν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου.

«Δεν πρέπει να επιτρέψουμε οι φρικαλεότητες της Ελ Φάσερ να επαναληφθούν στην Ελ Ομπάιντ», τόνισε ο κ. Γκουτέρες, με τον κ. Τουρκ να συμπληρώνει ότι τα κράτη με διεθνή επιρροή οφείλουν να παρέμβουν για να «σταματήσει αυτή η τρέλα».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ