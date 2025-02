Αεροσκάφος των σουδανικών ενόπλων δυνάμεων συνετρίβη την Τρίτη κοντά στην πρωτεύουσα Χαρτούμ και μη κυβερνητική οργάνωση αναφέρει πως σκοτώθηκαν τουλάχιστον δέκα άνθρωποι, στρατιωτικοί και πολίτες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού, το αεροπλάνο συνετρίβη κατά την απογείωση. Το δυστύχημα έγινε κοντά στην αεροπορική βάση Ουάντι Σαΐντνα, από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις των ενόπλων δυνάμεων στην Ομντουρμάν, στο ευρύτερο Χαρτούμ.

Οι σουδανικές ένοπλες δυνάμεις έκαναν λόγο για νεκρούς και τραυματίες, τόσο μέλη τους όσο και πολίτες.

Η επιτροπή αντίστασης Καράρι, μέρος δικτύου εθελοντών που συντονίζει τη βοήθεια στο Σουδάν, έκανε λόγο για δέκα πτώματα και πολλούς τραυματίες που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Αλ Νάο της Ομντουρμάν.

