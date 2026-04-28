Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην πόλη Ραμπάκ, στο νότιο Σουδάν, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το AFP, επικαλούμενο πηγές από νοσοκομείο και τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Στόχος της επίθεσης φέρεται να ήταν ένοπλη ομάδα που μάχεται στο πλευρό του σουδανικού στρατού εναντίον των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, αρκετά οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες, ορισμένα εκ των οποίων μετέφεραν όπλα και πυρομαχικά.

Η σύγκρουση που ξέσπασε τον Απρίλιο του 2023 έχει εξελιχθεί σε μία από τις σοβαρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις παγκοσμίως. Όπως επισημαίνει ο ΟΗΕ, οι συγκρούσεις έχουν προκαλέσει τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, ενώ περισσότεροι από 13 εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί από τις εστίες τους.