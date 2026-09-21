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Τουλάχιστον 11 ανθρακωρύχοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 30 τραυματίστηκαν από την κατάρρευση φρεατίου σε χρυσωρυχείο στο βορειοανατολικό Σουδάν. Οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων που ενδέχεται να βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια συνεχίζονται.

Η κατάρρευση σημειώθηκε στην Όνι, μια απομακρυσμένη περιοχή στη βορειοανατολική πολιτεία της Ερυθράς Θάλασσας. Σύμφωνα με τον Αμπνταλχάι Χαρίφ Αμπακάρ, ο οποίος έχει εργαστεί στην περιοχή, το δυστύχημα ξεκίνησε το βράδυ του Σαββάτου.

Αξιωματούχος της κρατικής εταιρείας Σουδανικών Ορυκτών Πόρων δήλωσε ότι έως την Κυριακή είχαν ανασυρθεί 11 πτώματα, ενώ 30 άνθρωποι είχαν διασωθεί. Οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο αξιωματούχος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν είχε εξουσιοδότηση να κάνει δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης.

Η εταιρεία εξέφρασε, με ανακοίνωσή της, τα συλλυπητήριά της για τις ανθρώπινες απώλειες από την κατάρρευση, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα θύματα.

82 νεκροί από άλλη κατάρρευση την περασμένη Κυριακή

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά την κατάρρευση σειράς φρεάτων σε άλλο χρυσωρυχείο, στα δυτικά του Σουδάν. Από την κατάρρευση της περασμένης Κυριακής σκοτώθηκαν τουλάχιστον 82 άνθρωποι.

Η περιοχή όπου σημειώθηκε το προηγούμενο δυστύχημα ελέγχεται από τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF), οι οποίες βρίσκονται σε σύγκρουση με τον σουδανικό στρατό εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια.

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