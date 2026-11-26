Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη εννέα τραυματίστηκαν σήμερα (26/11) στο νότιο Σουδάν έπειτα από επίθεση drone εναντίον φορτηγού που μετέφερε αμάχους και εμπορεύματα, σύμφωνα με όσα δήλωσε ιατρική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Το πλήγμα σημειώθηκε στην πόλη Γκουμπέις, σε περιοχή της πολιτείας Δυτικό Κορντοφάν η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο των παραστρατιωτικών των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ). Οι ΔΤΥ απέδωσαν την ευθύνη στον σουδανικό στρατό, καταγγέλλοντας επίθεση σε «όχημα που μετέφερε κατοίκους από την αγορά του Μουνάμ προς εκείνη του Γκουμπέις».

Η κλιμάκωση των εχθροπραξιών και ο απολογισμός των επιθέσεων με drones

Η σύγκρουση που ξέσπασε τον Απρίλιο του 2023 μεταξύ των σουδανικών ενόπλων δυνάμεων και των παραστρατιωτικών των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης έχει προκαλέσει, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση παγκοσμίως: