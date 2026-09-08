Νέα αιματηρή επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) σημειώθηκε στο Σουδάν, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 13 ανθρώπους και προκαλώντας τον τραυματισμό ακόμη 22, έξω από το δικαστήριο της στρατηγικής σημασίας πόλης Ουμ Ραουάμπα στο Βόρειο Κορντοφάν.

Νοσοκομειακές πηγές επιρρίπτουν την ευθύνη στις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF), την ώρα που ο πόλεμος στη χώρα συμπληρώνει τρία χρόνια.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η κλιμάκωση της χρήσης drones από αμφότερες τις αντιμαχόμενες πλευρές έχει κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.000 αμάχους, επιδεινώνοντας τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον πλανήτη.

«Ο θόρυβος ήταν εκκωφαντικός» – Το χρονικό της επίθεσης

Σύμφωνα με μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος προσέγγισε την περιοχή και έπληξε δέντρο που βρισκόταν ακριβώς έξω από την είσοδο του κτηρίου, σημείο όπου περίμεναν οι πολίτες.

«Προσπαθήσαμε να τους σώσουμε, αλλά ορισμένοι πέθαναν ακαριαία. Ο θόρυβος από την έκρηξη ήταν εκκωφαντικός», ανέφερε κάτοικος της περιοχής που έσπευσε να προσφέρει πρώτες βοήθειες.

Ιατρική πηγή από το τοπικό νοσοκομείο επιβεβαίωσε ότι παραλήφθηκαν 13 σοροί, ενώ στην μονάδα εκτάκτων περιστατικών νοσηλεύονται 22 τραυματίες, ορισμένοι σε κρίσιμη κατάσταση.

Μέχρι στιγμής, η διοίκηση των RSF δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τις κατηγορίες που τους αποδίδονται για το συγκεκριμένο χτύπημα.

Η στρατηγική σημασία του Κορντοφάν και ο «πόλεμος των drones»

Η πόλη Ουμ Ραουάμπα κατέχει κομβική γεωγραφική θέση, καθώς βρίσκεται πάνω στον βασικό οδικό άξονα που συνδέει το κεντρικό Σουδάν με τις δυτικές επαρχίες. Παρά τις συνεχείς εφόδους των παραστρατιωτικών, παραμένει υπό τον έλεγχο των κυβερνητικών δυνάμεων.

Μετά την πλήρη κατάληψη της περιοχής του Νταρφούρ πέρυσι, οι RSF έχουν μετατοπίσει το κέντρο των επιχειρήσεών τους προς την περιοχή του Κορντοφάν, επιδιώκοντας να διευρύνουν τον εδαφικό τους έλεγχο.

Παράλληλα, οι αναλύσεις των Ηνωμένων Εθνών κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την εκτεταμένη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και από τις δύο πλευρές, εξέλιξη που έχει μετατρέψει τις κατοικημένες περιοχές σε πεδία βολής. Περισσότεροι από 1.000 άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους αποκλειστικά από επιθέσεις drones τους τελευταίους μήνες.

Η χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο

Ο εμφύλιος πόλεμος στο Σουδάν, που ξεσπασε το 2023, συμπλήρωσε τρία χρόνια καταστροφής, αφήνοντας πίσω του εφιαλτικά μεγέθη:

Τουλάχιστον 200.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις εχθροπραξίες, ενώ πάνω από 12 εκατομμύρια Σουδανοί έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους, είτε ως εσωτερικά εκτοπισμένοι είτε ως προσφυγικές ροές προς γειτονικές χώρες.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών υπογραμμίζει εκ νέου ότι η σύγκρουση στο Σουδάν συνιστά αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη και οξύτερη ανθρωπιστική κρίση στον πλανήτη, με εκατομμύρια ανθρώπους να βρίσκονται στα πρόθυρα του λιμού.